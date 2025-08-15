¡ÚÆîÃ°ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡ÛÄ«Íè»Ô¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤«¡©
²Æ¤ÎÍÛµ¤¤ËÎø¤¹¤ëµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª☀️
Ä«Íè»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª🌟
¡ÚÄ«Íè»Ô60¿ÍÂçµ¬ÌÏº§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
Æü»þ: 9·î21Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë 9:00-15:30
¾ì½ê: COCODE ¡ÊÄ«Íè»ÔÂ¿¡¹ÎÉÌÚÄ®727-2ÈÖÃÏ¡Ë
¢¨½÷À¤ÏÉ±Ï©±Ø¤«¤éÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê 🚌
Í½»»: ÃË½÷¤È¤â¤Ë3000±ß¡ª
¾Ð´é¤ÈÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡ª
»²²Ã¾ò·ï: 39ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÆÈ¿È¤ÎÃËÀ¡¦½÷À¤Î³§ÍÍ
¡ÊÃËÀ¤ÏÄ«Íè»Ôºß½»¡¦ºß¶Ð¤ÎÊýÍ¥Àè¡Ë
ÆâÍÆ¡§½Ð²ñ¤¤¥»¥ß¥Êー 📚
¥Èー¥¯¥¿¥¤¥à
Ãë¿©¡ÊBBQ¡Ë
¥Õ¥êー¥¿¥¤¥à 🕺💃
¾Ð´é¤È¥É¥¥É¥¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª (¥Ïー¥È)️
Ä«Íè»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¶¦¤Ë¡¢°ì´ü°ì²ñ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¥Ïー¥È)️
°ì½ï¤ËÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤ç¤¦(¥Ïー¥È)️
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Áá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹!!️!!️
¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¢
https://a-koi-sagao.studio.site/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
090-8197-0576¡ÊÃ´Åö¡§ÆîÃ°ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡¡Ä¹Åç¡Ë¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡ª