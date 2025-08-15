【一般社団法人尼崎青年会議所】 9月度事業例会 彩フェスin AMAGASAKI ～尼甘コレクション～

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

9月21日開催 一般社団法人尼崎青年会議所は来る9月21日(日)10時より、尼崎市中央公園（尼崎セントラルパーク） にて、地域の魅力発信事業である、「彩フェスin AMAGASAKI ～尼甘コレクション～」を開催いたします。

「彩フェス」は、尼崎の魅力や文化を再発見し、市内外の人々との新たなつながりを生み出すことを目的 とした体験型フェスティバルです。本イベントの目玉となるのが、「尼甘（あまあま）コレクション」です。

これは、地元で親しまれてきたスイーツ文化にスポットを当て、選りすぐりの店舗による出展や試食・販売 を通じて、尼崎の“甘い魅力”を、尼崎市と共に、広く発信する企画です。

さらに、地域の店舗・職人・団体による「まちの彩ブース」、地元と外部ゲストによる「魅力ステージ」 など、多彩なコンテンツを展開し、世代を問わず楽しめる場を創出いたします。

マスコミ関係者の皆様におかれましては、活動内容をご周知していただきたく思いますので、取材のご協 力をよろしくお願いいたします。





● スケジュール２０２５年９月２１日（日） １０：００～１７：００尼崎市中央公園（尼崎セントラルパーク）