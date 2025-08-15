【宝塚青年会議所】「2025年9月例会事業 “選ばれるための SNS発信術セミナー”」を開催いたします！

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

このたび、インフルエンサーとして幅広く活躍するKIKI氏、そして最先端フィットネスプロデュー サーとして知られるHAGANE ATHLETE GYM 金岡大畑大介氏を講師に迎え、 「選ばれるためのSNS発信術セミナー」を開催いたします。 本セミナーでは、事業や個人の魅力を最大限に引き出し、SNSで効果的に発信するためのノウ ハウを学べます。自らのブランド価値を高めたい方に最適な内容です。

【参加するメリット】

・自分や事業が「選ばれる」ための発信ポイントを理解できる

・プロが実践するSNS活用・コンテンツ作成の裏側を学べる

・受講後すぐに使える実践的テクニックを習得できる

【日時】

9月19日（金）受付17:30 開始18:00 終了20:30

【開催場所】

宝塚商工会議所 第2,3会議室

（〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町2丁目1番2号 ソリオ2 6階）

【対象者】 発信に興味があるすべての方

【参加費】 無料

【申込】 以下の参加申込フォームよりご応募ください。

【締切】 2025年9月10日（金）

【参加申込フォーム】

https://docs.google.com/forms/d/1gOV7gAYLLLGiYObELtQkseVQvU4XvtUFOs7ENEhSjl0/e dit

【講師紹介】

KIKI氏 慶應義塾大学SFC卒業後、ベネッセ・コーポレーション、アディダス・ジャパンでの勤務を経て、電 通にて東京オリンピック・パラリンピックプロデューサーとして従事。2022年 1月独立。世界60ヵ国を渡り歩きながらコーチングや講演、コンテンツクリエーター、ライターなど 多様な仕事を行う。Instagramフォロワーは2.6万にものぼりインフルエンサーとして活躍。

金岡亮介氏 資格多数、ボディコンテスト実績も豊富なフィジーカー。魅せる×動けるを体現するボディメイク指 導とギネス3冠という輝かしい実績を持つ。TBS『金スマ』、読売テレビ 『草弾やすとものうさぎとかめ』など数々のメディア出演実績も。Instagramフォロワー1万人、 Facebookフォロワー5,000人。

〇問い合わせ・取材申し込み先

一般社団法人宝塚青年会議所

総務拡大委員会 担当 白石

TEL：080-3815-9505 E-mail：yur.shiraishi@gmail.com