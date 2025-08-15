【岡山大学】岡山大学・鳥取県・三朝町が人材育成と地域活性化で変更協定を締結

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 8月 15日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2025年8月4日、平成28年に締結した「岡山大学、鳥取県及び鳥取県三朝町の三者間における連携協力に関する協定」の内容を教育、医療、健康、研究、交流の諸活動および社会貢献活動に広げ、グローバル人材の育成、地域の活性化および地域の医療と健康な暮らし等に資することを目的に変更協定を締結しました。



同日、三朝町にある岡山大学惑星物質研究所で開催した調印式では、那須保友学長、平井伸治鳥取県知事、松浦弘幸三朝町長がそれぞれ協定書に署名しました。



協定締結を受け、那須学長は、「さまざまな未来志向の課題に三者が協力して取り組む姿勢は、本学が掲げる『長期ビジョン2050』と深く結びつくものであり、地域と地球の未来を共創する研究大学としての使命を体現するもの。三朝町を『研究の聖地』と位置付け、若い研究者たちを羽ばたかせていく」と話し、続けて平井知事は、「三朝町には惑星物質研究所があり、世界中の研究者が集う場となっている。今後、留学生が温泉宿でワーケーションを行うような新たな交流の形も、県として支援していきたい」と述べました。さらに松浦町長は、「今後も三者の連携の下、地域振興や人材育成により“夢のある兄弟のような関係″を築いていきたい」と述べました。



三者は、これまでも地域の活性化と健康な暮らしの実現を目指して連携してきましたが、今回の協定締結により、教育、医療、健康、研究、交流、社会貢献活動がより広く位置づけられ、三者の連携を一層強化することとなりました。特に、グローバル人材の育成や地域医療の充実、地域資源の活用といった、未来志向の課題に対して、三者が協力して取り組む姿勢が明確に示されました。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

（左から）協定書に署名する那須学長、平井知事、松浦町長

（左から）協定に調印した那須学長、平井知事、松浦町長

調印式に出席した関係者ら

◆参 考

・鳥取県

https://www.pref.tottori.lg.jp/

・三朝町

https://www.town.misasa.tottori.jp/

・国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学惑星物質研究所（IPM）

https://www.misasa.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・岡山大、鳥取県、三朝町 三者間における連携協定を締結（2016年）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id5442.html

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・岡山大学の宇宙戦略について（概要）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001871.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

岡山大学惑星物質研究所（鳥取県三朝町）

岡山大学惑星物質研究所の位置（googleマップより）



◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務部 総務課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL:086-251-7007

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14490.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年7月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003222.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html