一般社団法人日本ホームパーティー協会が「コンサルティング＆リサーチ部門」を新設市場調査から商品開発、SNS戦略まで“生活者起点”で支援

一般社団法人日本ホームパーティー協会

【背景】



当協会はこれまで、資格講座の運営、イベントの企画・監修、情報発信を通じて、ホームパーティーに関する豊富な現場知を蓄積してきました。

近年、法人からは「生活者視点に立った調査」「行動につながる具体的な示唆」「SNSと体験を組み合わせた実装支援」といった要望が増加しています。既存の法人向け取り組み（法人会員制度や公認制度再開など）と連動し、これらのニーズに体系的に応えるため、新たに専属チームを編成し、本部門を立ち上げました。

【提供メニュー】

■ リサーチ（強み領域）

・市場・生活者インサイトの抽出：定性（デプスインタビュー、現場観察）×定量（アンケート調査）

・競合・トレンド・SNSリスニング：国内外の事例レビュー、UGC（ユーザー生成コンテンツ）分析

・サンプリング検証：レシピやテーブル提案のテスト、共起ワード分析

・成果物：要約レポート、完全版レポート、社内勉強会、ダッシュボード提供

■ コンサルティング

・コンセプト・UX設計：家庭内シーンの課題発見から解決仮説立案、プロトタイプ設計まで

・商品・メニュー開発：調理、盛付、器、演出、音響、撮影までを一気通貫で支援

・イベント・キャンペーン設計：来場導線設計、体験価値KPI設定、SNS拡散戦略立案

・実装支援：認定講師やインフルエンサーとの連携、会場運営、効果測定

【プロジェクト進行フレーム（5D）】



・Define：課題定義と成功指標（KGI/KPI、期日設定）

・Discover：探索リサーチ（インサイト仮説の拡張）

・Design：検証計画と体験設計（プロトタイプ、モックアップ）

・Do：実装と運用（PoC、イベント、コンテンツ配信）

・Debrief：結果分析と再設計（改善ループ）

【会長コメント】



「“楽しい”の裏側には、生活者のインサイトがあります。協会認定講師・エキスパートが調査段階から参画し、得られた示唆を“実際に使える設計”へ落とし込む。現場での観察とデータを組み合わせ、打ち手につながる示唆に変換することこそ、私たちの強みです。リサーチとコンサルティングの両輪で、商品・体験・コミュニティの価値づくりを支援していきます。」



（一般社団法人日本ホームパーティー協会 会長 高橋ひでつう）

【一般社団法人日本ホームパーティー協会について】



設立：2012年1月

所在地：東京都

代表者：会長 高橋ひでつう

事業内容：「ホームパーティー検定(R)」の開発・監修、イベント企画運営、マーケティング支援、ワークショップ開催、商品開発支援など

公式サイト：https://hpaj.org

【本件に関するお問い合わせ】

一般社団法人日本ホームパーティー協会

公式サイトお問い合わせフォームよりご連絡ください