GERAオリジナル 戦後80年特番「80年」配信決定　パーソナリティ：魚豊 × 佐伯ポインティ × 布施琳太郎

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する国内最大級のお笑いラジオアプリ「GERA（ゲラ）」は、戦後80年の節目にあわせた特別番組『80年』を配信いたします。

この番組では、敗戦国としての日本が歩んだ80年という月日と、それが現代に与えている影響、そして私たちにとって遠いようで近い「戦争」というものを、これからどう捉えていくか、 「戦争と夏」をキーワードに、自由に語り合う番組となります。パーソナリティは漫画家の魚豊、YouTubeを中心に活動する佐伯ポインティ、アーティストの布施琳太郎の3名でお届けします。

配信日時は2025年8月16日（土）20時および8月17日（日）20時の前後編。番組収録後のアフタートークを「GERA SHOP」にて480円（税込）で販売予定です。また、この番組はお笑いラジオアプリGERAが新たに新設した、「おもしろさの多様性を発見できる新たな番組枠」である「GERA Lab.」の中で配信いたします。

【番組情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26953/table/160_1_4ac5089de31cf4f2dbcc7dc9a9cd9322.jpg?v=202508160926 ]

【GERA Lab.について】

近年、お笑い芸人の皆さんは、アーティストや俳優、作家など、ジャンルの垣根を超えた多彩な活動を展開しています。GERAとしても、パーソナリティが持つ新たな魅力や意外な一面を引き出し「“笑えるだけではない”おもしろさ」をリスナーにお届けする番組制作に取り組むため、この度番組枠を新設いたしました。

「GERA Lab.」は、これまでの”お笑い”の枠組みを超えて「おもしろい」の多様性や可能性を発見し、探求する実験的な番組枠です。お届けする形に関しても音声にとらわれず、様々な角度からリスナーの皆様にこれまでにない体験をお届けすることを考えております。

今後もGERAは、「おもしろさ」「笑い」を軸にした多彩な番組作りにチャレンジしてまいります。新たな試みにご期待ください。

【お笑いラジオアプリGERA（ゲラ）について】

GERAはお笑い芸人を中心としたラジオアプリです。お笑い賞レースで活躍されている芸人さんや注目の若手を始め、ライブシーンで活躍されている芸人さんなど幅広いラインナップで配信しています。

各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。

また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。

■アプリURL：https://st.gera.fan/download/

■Web URL：https://gera.fan/

■GERA公式X：https://x.com/radio_gera

