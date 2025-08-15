ガールズメタルシーンの重要人物、Fukiと成美が声優コンテンツ「リ・クレシェンド！」で初タッグ

リ・クレシェンド！製作委員会

【『リ・クレシェンド！』とは？】

「リ・クレシェンド！」は、〈再起〉〈再生〉をテーマに、音楽を通じて夢を追いかける少女たちが、時にぶつかり合い、時に友情を育んでいく姿を、繊細かつドラマチックに描いていく、メディアミックスプロジェクト。

彼女たちの物語は、公式YouTubeにて人気声優たちによるボイスドラマとして発信していきます。そのドラマをベースに、劇中でキャラクターたちが演奏する楽曲のリリース、別視点で描かれる物語のノベライズ化、さらにキャストたちによるライブをはじめとしたリアル活動など、多岐に渡る展開を行っていく予定です。

【『リ・クレシェンド！』第３弾ユニットキャラ＆キャスト発表】

第３弾では、第１弾で発表したユニット「Cu Sith★ROAR」（読み：クーシー★ロア）と、浅からぬ因縁を持つ、カリスマ的ユニット、「Chimera Sky」(読み：キメラスカイ)のメンバー２名を発表いたします。

Chimera Sky

▽雲類鷲 桜歌（うるわし・おうか） CV：Fuki

聞く人すべてを圧倒するボーカリゼーションに加え、計り知れない存在感を放つ、ステージ上に君臨するカリスマ。その存在ゆえ、天上天下唯我独尊的人物に見られがちだが、一度ステージを降りてしまえば、イルカが大好きなごく普通の少女である。

「Cu Sith★ROAR」メンバーの円城レンと柊心鳴とは幼馴染みであり、過去には共にバンド「END Dolphin」として活動していた。しかし、とある理由が契機となり、三人とは別々の道を歩むことに。レンと心鳴が再び音楽の世界に戻ってきたことを喜ぶも、同時に複雑な感情も抱く……。

桜歌を演じるのは、ヘヴィメタルバンド「LIGHT BRINGER」のボーカルとしてメジャーデビューを果たし、以降はバンド「DOLL＄BOXX」のボーカル、「Sound Horizon」へのゲスト参加などで活動。現在はソロ名義の活動とバンド「Unlucky Morpheus」でワールドワイドな活躍を展開する、ヘヴィメタルシンガーのFuki。

ボーカル・オウカ役のFuki

▽出口 ルミナ（でぐち・るみな） CV：成美

とあるジャンルで名を轟かす大物ギタリスト。圧倒的な存在感を持つ桜歌に負けない存在を欲していたレコード会社による熱心な交渉を経て、桜歌のユニットに加入が決まった。これまでの活動からハードなサウンドメイクを得意とするが、ジャンルにこだわりはなく、様々な音を楽しく弾ければいいという柔軟なタイプ。クールな見た目から、威圧感の塊のように見られがち。実際、子どもや動物からの第一印象は芳しくない模様。しかし、実は社交性に長けており空気を読むのを得意としている。

演じるのは、日本のガールズHR/HM界で数々のバンドのギター担当を歴任し、現在はソロ活動に加えて様々なバンドのサポートとしても活躍する、ギタリストの成美。成美は本作にて声優初挑戦となる。

ギター・ルミナ役の成美

【「Chimera Sky」とは？】

レン、心鳴と共に組んでいたユニット「END Dolphin」のボーカル・雲類鷲桜歌が、ユニット解散後に大手レーベルに移籍して開始したプロジェクト。活動開始前は、オウカを中心に様々なバンドから実力派プレイヤーを集結させたバンド形態であった。しかし、その中でも抜きん出た存在のオウカに対抗できるメンバーがギターのルミナだけだったため、２人組のユニットとして本格始動することに。

【『リ・クレシェンド！』公式SNS】

公式X:＠_ReC_official



公式Instagram:@ recofficial



公式YouTube「Re:CRESCENDO!【公式】」:

https://www.youtube.com/@ReCRESCENDO_official





以降のユニットに起用予定の新キャラクターについては、プロ・アマを対象とした声優オーディションも開催される予定です。

続報は公式Xアカウントおよび公式YouTubeチャンネルにて随時発表してまいります。

今後の展開も、ぜひご期待ください。





【キャスト】

槇すいれん／大塚紗英／若井友希／工藤晴香／むらみー／生田輝／Fuki／成美／etc coming soon



【スタッフ】

製作：リ・クレシェンド！製作委員会

キャラクターデザイン：えれっと

脚本：望公太

協力：株式会社イーエスピー／エイベックス・ピクチャーズ株式会社／Great Romance Records／株式会社kibatsu／株式会社クィーンズアベニュー／ビーフェクト合同会社／株式会社テイルポット／ダーウィンレコード／株式会社ぐあんばーる