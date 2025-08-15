カナダ発ボトルブランド「asobu」の最新コレクションが「第18回 LIFE×DESIGN」に登場

株式会社フォルム

株式会社フォルム（所在地：千葉県千葉市、代表取締役：松本有）は、2025年9月3日（水）～9月5日（金）に東京ビッグサイトで開催される『第18回 LIFE×DESIGN』に、カナダ発のボトルブランド

「asobu」を出展いたします。

■ 世界中で愛される「asobu」デザインを、東京で

「asobu」は、カナダ・モントリオール発のボトルブランド。

高品質なステンレス素材と、遊び心あふれるユニークなデザインで、世界中の日常を楽しむユーザーたちに愛されています。今回の出展では、ブランドを象徴する人気シリーズ「Bestie（ベスティ）」の定番商品に加え、最新コレクションをお披露目予定です。

ギフト・雑貨・デザインに関心のある皆様、ぜひお気軽にasobuブースへお立ち寄りください。

■ 展示会概要

・名称：第18回 LIFE×DESIGＮ

・会期：2025年9月3日（水）-5日（金）

・時間：10:00-18:00（最終日は17:00まで）

・会場：東京ビッグサイト 西棟（西1・3・4ホール・西アトリウム）

・ブース番号：西１-T09-16

・入場料 : 無料（事前登録制）

・同時開催：

第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2025

第38回グルメショー秋2025

TOKYO International Gift Show LIVING & DESIGN2025



※ご来場には事前登録が必要です。下記ＵＲＬよりご登録ください。

・ご登録URL: https://giftnet.jp/registration/signup/phoneVerification.html

・展示会HP：https://www.giftshow.co.jp/tigs/life18/#

■運営会社

株式会社フォルム

〒261-7120 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト20階

URL: https://form.co.jp/



■「プラスエフ」オンラインショップ （ asobuボトル日本総代理店 ）

URL: https://www.plus-f-shop.com/

Instagram: https://www.instagram.com/plusf_shop1/