¡Ø¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¡ßHOMEGAMEÎòÂå¥ì¥Ã¥ÉTee¡Ù
\7,150-(in tax)
¥¹ー¥ÑーÀïÂâ50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢HOMEGAME¤¬Â£¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¡£
½éÂå¡ÖÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ãー¡×¤Î¥¢¥«¥ì¥ó¥¸¥ãー¤«¤é¡¢ºÇ¿·ºî¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー¡×¤Þ¤ÇÎòÂå¤Î¡È¥ì¥Ã¥ÉÀï»Î¡É¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BODY¤Ë¤ÏÉ÷¹ç¤¤¤ä¿§Ì£¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿VINTAGE»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¡£
¤½¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ä¥¹ー¥Ä¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤âºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÄ´À°¤·¡¢1Ëç1ËçÃ°Ç°¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊWASH²Ã¹©¤Ë¤è¤ëÄø¤è¤¤¿§Íî¤Á´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎVINTAGE BLACK¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢4¿§Ê¬²ò¤Ë¤è¤ë¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò±é½Ð¡£
Âµ¡¦¿þ¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥Á»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸T¥·¥ã¥Ä¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤ÏHOMEGAME¤Î¥í¥´¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£
¡ÚÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ü8/22(¶â)～8/31(Æü)¡§SNKRDUNK¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó ÃêÁªÈÎÇä
¥¹¥Ë¥À¥ó¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÂµ¤Ë50¼þÇ¯¥í¥´¤¬ÄÉ²Ã¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡ª
ÄÌ¾ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÀè¶î¤±¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÃêÁªÈÎÇä¼Â»Ü¡ª
¡ü9/5(¶â)~9/30(²Ð)¡§ÄÌ¾ï¥Ç¥¶¥¤¥ó ¼õÃíÈÎÇä
HOMEGAME¤ÈSNKRDUNK¤Ë¤Æ¼õÃíÈÎÇä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª
¤¼¤Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª
HOMEGAME ÄÌ¾ï¼õÃíÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§
https://homegame-tokyo.com/blogs/feature-post/hg-super-sentai-50
SNKRDUNK Àè¹ÔÈÎÇäÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§
https://snkrdunk.com/hype-drop/drops/385?slide=right