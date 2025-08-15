¥Óー¥È¥á¥¤¥«ーgummy3000¤¬¡¢¿·ºîEP¡ØSelf Portrait¡Ù8/15Àè¹ÔÇÛ¿® ¡õ 9/5¥ê¥êー¥¹
¡ÖSelf Portrait¡×¥¢ー¥È¥ïー¥¯
gummy3000¤¬Â£¤ëÁ´8¶Ê¤Î¿·ºîEP¡ØSelf Portrait¡Ù¤¬¡¢9/5(¶â)¤ËIdiot Pop Records¤è¤ê¥ê¥êー¥¹¡£
¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤È²¹¤«¤Ê¥Óー¥È¡¢Lofi¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¸òº¹¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢gummy3000¤¬¡Ö¤¤¤Þ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë²»¡×¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿Æâ¾ÊÅª¤«¤Ä¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê1Ëç¡£
¼«¿È¤Î¥ëー¥Ä¤òÃ©¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²áµî¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿²»³Ú¤¿¤Á¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÞú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Lofi¡¿Hip-Hop¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¡È¸½ºßÃÏ¡É¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î5Æü¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¶Ê¡ÖDreaming¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¤Õ¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë²Æ¤ÎÌë¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
(³Æ¼ïÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡§https://lnk.to/gummy3000_SP)
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó¡ü
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025/9/5
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§gummy3000
¥È¥é¥Ã¥¯¾ðÊó:
01_Midnight Midnight¡¡(8/15¡ÉÀè¹ÔÇÛ¿®¡É¡Ë
02_MIO
03_Dreaming
04_ZERO
05_Sonar
06_Lady Soul
07_Joyful
08_Piano 200
¥ìー¥Ù¥ë¡§Idiot Pop Records
³Æ¼ïÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡§https://lnk.to/gummy3000_SP
¡ügummy3000(¥¬¥ßー¥¹¥êー¥µ¥¦¥¶¥ó¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ü
ÍÄ¤º¢¤ËÉÁ¤¤¤¿²Í¶õ¤ÎÉ÷·Ê¤ò²»¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Spotify¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Õ¥©¥íー¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯ÁíºÆÀ¸¿ô250Ëü²ó¤òÄ¶¤¨³¤³°¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥¹¥Êー¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¹¤¼ê¤Ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò¼ç¼´¤Ë¤·¤¿Lo-fi ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×ºîÉÊ¤¬Èà¤ÎÆÃÄ§¡£
¿åºÌ²è¤Çºî¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤¿¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤«¤é¤â´¶¤¸¤ë¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¡¢²»³Ú¤«¤é¤â¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
https://linktr.ee/gummy3000