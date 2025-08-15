¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2025-26¿·ºî¥¥ó¥°¥¹¥µ¥Þー¥¢¥¤¥Æ¥àÈÎÇäÃæ¡ª
²Æì¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡
¡¡
¡¡¥¢¥êー¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¥ó¥°¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î¥µ¥Þー¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¥´ー¥Ç¥£ー¤¬¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¥Ã¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¥ó¥°¥¹¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢¥¥ó¥°¥¹¥°¥Ã¥º¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤²Æ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://goldenkings.jp/2025-26_goods_summeritems01/