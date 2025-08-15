吉村と仲間たちが、グルメ、最新スポット、マッサージなど台湾を徹底リサーチ！『吉村崇と愉快な仲間でおバカ旅in台湾』BSよしもとにて 8月17日（日）19:30放送

吉本興業株式会社

8月17日（日）19:30～20:00 、BSよしもとにて、平成ノブシコブシの吉村崇が気の合う芸人仲間たちと台湾を旅する番組『吉村崇と愉快な仲間でおバカ旅 in 台湾』を放送します。

小籠包に、注目スポットに、足つぼマッサージ…、台湾の魅力てんこ盛り！

平成ノブシコブシの吉村は、2024年9月、そして、2025年4月にも韓国にてお笑いライブを開催し、大成功をおさめました。そんな吉村座長が次なるステージに選んだのが「台湾」。2025年10月17日に台湾でお笑いライブを開催することが決定しており、今回の番組では、その視察として台湾を巡ってみようという内容になっています。

一緒に旅をするのは、遠山大輔（グランジ）、熊谷茶（ガリットチュウ）、重岡謙作（ラフ・コントロール）という、吉村の同期や仲の良い先輩など気心の知れたメンバー。最初に腹ごしらえとして、台湾でおすすめの小籠包に舌鼓を打つことに。通常の小籠包に加えて、カニ味噌やトリュフ、バジルなど色も味も様々。小籠包を前にはしゃぐ熊谷に、「ここチャンスだと思わないでください」と冷静にツッコむ吉村の姿をお楽しみに。

続いて、台湾のおすすめ文化スポットである「新富町文化市場」にやってきた一行。1935年に建てられた伝統ある市場を、アートや文化を楽しめるスポットにリニューアルされた、注目エリアです。趣きある路地を歩きながら、ハーブコーラを仲良く飲んだり、お香を試したり、サービスで出してもらった生ビールを飲んだり、地元の人との交流を深めます。その後は、疲れを取るために、足つぼマッサージへ。前立腺のツボを痛がる芸人が続出しましたが、果たして誰だったのか、ぜひ番組でチェックしてみてください。

会場下見に突如、現れたのは、かつて吉村と一緒に住んでいたあの芸人！

その後も、おしゃれな台湾コーヒーを嗜んだり、夜市でグルメをはしごしたり、これでもかと台湾を満喫する男4人。吉村の口から「ちょっと待って、台湾最高だよ、やっぱり！」という言葉が飛び出すほどの大満足の旅が続きます。

2日目は、いよいよ今回の旅の目的である、台湾公演の会場下見へ。ここで、助っ人として、台湾に来て11年めという住みます芸人の「漫才少爺（まんざいボンボン）」が登場。会場に入り、「音の返りもいい」、「ステージに高さがあるのがうれしい」など、会場チェックをしますが、吉村が「最終的な合否はこの人に決めてもらいたい」と声をかけると、新たな芸人がステージに現れます！ 吉村とはシェアハウスをしていたこともある、旧知の仲のその芸人は一体、誰なのか、お見逃しなく。

グルメに、文化に、買い物に、マッサージに、そしてパワースポットまで、台湾で行くべきスポットがたっぷり詰まった30分間となっています。後日、「みちょぱ吉村のマブマブTV」でも未公開シーン盛りだくさんで配信をするので楽しみにしていてください！

【番組情報】 吉村崇と愉快な仲間でおバカ旅in台湾

放送チャンネル： BSよしもと (BS265ch)

放送日：８月17日（日）19:30～20:00

出演者：吉村崇（平成ノブシコブシ）、

熊谷茶（ガリットチュウ）、重岡謙作（ラフ・コントロール）、

遠山大輔（グランジ）、クボケン（５GAP）

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000022672

みちょぱ吉村のマブマブTV：

https://www.youtube.com/channel/UCEhYhyYq-21gdYQ19hm8gWw