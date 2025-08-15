日本最大級の和装ファッションステージ「KYOTO COLLECTION」出演モデル選出オーディション開催決定！8月27日までエントリー受付！
京都が誇る“和”をテーマに、着物、ドレス、ダンス等のさまざまなカルチャーが融合して創り出す、
日本最大級の和装ファッションイベント「KYOTO COLLECTION vol.8」が10月5日（日）ロームシアター京都にて開催。
本オーディションでは、イベントのファッションステージに登壇するモデルを選出します。
KYOTO COLLECTION vol.8 公式HP：https://kyoto-collection.co.jp/
【募集要項】
・16歳～32歳くらいの女性
・事務所の有無・活動歴不問
・審査対象コンテンツのスケジュールに参加・利用できる方
・下記のスケジュールを確保できる方
【スケジュール】
・2025年10月4日（土）リハーサル（フォーメーション指導／舞台リハ）
場所：ロームシアター京都
時間：18時～20時
・2025年10月5日（日）イベント当日
場所：ロームシアター京都
時間：10時～18時
【オーディションスケジュール】
応募締め切り…8月27日（水）正午12:00
審査期間…8月28日（木）～9月9日（火）
【審査内容】
ネット配信サービス「マシェバラ」、SNS（X）、撮影会（希望参加者のみ）で審査を行います。
審査詳細：https://www.mache.tv/event/kyotocollection8/detail/
【各賞】
【グランプリ】 1名
１.10月5日（日）KYOTO COLLECTION vol.8 ランウェイ出演権
２.マシェバラ選抜メンバー ダイジェストPV出演
３.京都駅までの往復交通費支給（上限2万円）
【準グランプリ】 1名
１.10月5日（日）KYOTO COLLECTION vol.8 ランウェイ出演権
２.マシェバラ選抜メンバー ダイジェストPV出演
３.京都駅までの往復交通費支給（上限2万円）
【審査員特別賞】1名～2名
１.10月5日（日）KYOTO COLLECTION vol.8 ランウェイ出演権
２.マシェバラ選抜メンバー ダイジェストPV出演
※オーディションへの活動姿勢、総合ランキング、審査員評価を加味し決定。
※該当者なしも場合もあります。
【エントリーの流れ】
▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）
■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/
■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録
■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー
※”KYOTO COLLECTION vol.8 マシェバラ選抜ランウェイモデルオーディション”にご応募ください。
書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。
▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）
下記の応募フォームよりご応募ください。
https://mache.jp/event-entry/?entry=kyotocollection8
参加希望のオーディション名は”京都コレクション”とご記載ください。
書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。
配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。
撮影スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。
エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。
マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)
テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。
配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。
【価格】基本無料
※一部、有料のギフトや有料の配信があります
【アプリ】
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
【配信方法】
https://www.mache.tv/landing/wanted/
【公式サイト／SNS】
・サイト：https://www.mache.tv/
・Twitter：https://twitter.com/MacheVariety
・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/