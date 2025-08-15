日本最大級の和装ファッションステージ「KYOTO COLLECTION」出演モデル選出オーディション開催決定！8月27日までエントリー受付！

株式会社マシェバラ

京都が誇る“和”をテーマに、着物、ドレス、ダンス等のさまざまなカルチャーが融合して創り出す、

日本最大級の和装ファッションイベント「KYOTO COLLECTION vol.8」が10月5日（日）ロームシアター京都にて開催。

本オーディションでは、イベントのファッションステージに登壇するモデルを選出します。

KYOTO COLLECTION vol.8 公式HP：https://kyoto-collection.co.jp/

【募集要項】

・16歳～32歳くらいの女性

・事務所の有無・活動歴不問

・審査対象コンテンツのスケジュールに参加・利用できる方

・下記のスケジュールを確保できる方

【スケジュール】

・2025年10月4日（土）リハーサル（フォーメーション指導／舞台リハ）

場所：ロームシアター京都

時間：18時～20時

・2025年10月5日（日）イベント当日

場所：ロームシアター京都

時間：10時～18時

【オーディションスケジュール】

応募締め切り…8月27日（水）正午12:00

審査期間…8月28日（木）～9月9日（火）

【審査内容】

ネット配信サービス「マシェバラ」、SNS（X）、撮影会（希望参加者のみ）で審査を行います。

審査詳細：https://www.mache.tv/event/kyotocollection8/detail/

【各賞】



【グランプリ】 1名

１.10月5日（日）KYOTO COLLECTION vol.8 ランウェイ出演権

２.マシェバラ選抜メンバー ダイジェストPV出演

３.京都駅までの往復交通費支給（上限2万円）



【準グランプリ】 1名

１.10月5日（日）KYOTO COLLECTION vol.8 ランウェイ出演権

２.マシェバラ選抜メンバー ダイジェストPV出演

３.京都駅までの往復交通費支給（上限2万円）



【審査員特別賞】1名～2名

１.10月5日（日）KYOTO COLLECTION vol.8 ランウェイ出演権

２.マシェバラ選抜メンバー ダイジェストPV出演

※オーディションへの活動姿勢、総合ランキング、審査員評価を加味し決定。

※該当者なしも場合もあります。

【エントリーの流れ】

▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）

■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live

・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/

■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録

■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー

※”KYOTO COLLECTION vol.8 マシェバラ選抜ランウェイモデルオーディション”にご応募ください。

書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。

▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）

下記の応募フォームよりご応募ください。

https://mache.jp/event-entry/?entry=kyotocollection8

参加希望のオーディション名は”京都コレクション”とご記載ください。

書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。

配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。

撮影スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。

エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。

マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)

テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。

配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。

【価格】基本無料

※一部、有料のギフトや有料の配信があります

【アプリ】

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live

【配信方法】

https://www.mache.tv/landing/wanted/

【公式サイト／SNS】

・サイト：https://www.mache.tv/

・Twitter：https://twitter.com/MacheVariety

・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/