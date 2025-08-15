日本最大級の和装ファッションステージ「KYOTO COLLECTION」出演モデル選出オーディション開催決定！8月27日までエントリー受付！

株式会社マシェバラ


京都が誇る“和”をテーマに、着物、ドレス、ダンス等のさまざまなカルチャーが融合して創り出す、


日本最大級の和装ファッションイベント「KYOTO COLLECTION vol.8」が10月5日（日）ロームシアター京都にて開催。


本オーディションでは、イベントのファッションステージに登壇するモデルを選出します。


KYOTO COLLECTION vol.8 公式HP：https://kyoto-collection.co.jp/



【募集要項】


・16歳～32歳くらいの女性


・事務所の有無・活動歴不問


・審査対象コンテンツのスケジュールに参加・利用できる方


・下記のスケジュールを確保できる方



【スケジュール】


・2025年10月4日（土）リハーサル（フォーメーション指導／舞台リハ）


　場所：ロームシアター京都


　時間：18時～20時



・2025年10月5日（日）イベント当日


　場所：ロームシアター京都


　時間：10時～18時



【オーディションスケジュール】


応募締め切り…8月27日（水）正午12:00


審査期間…8月28日（木）～9月9日（火）



【審査内容】


ネット配信サービス「マシェバラ」、SNS（X）、撮影会（希望参加者のみ）で審査を行います。


審査詳細：https://www.mache.tv/event/kyotocollection8/detail/



【各賞】



【グランプリ】 1名
１.10月5日（日）KYOTO COLLECTION vol.8　ランウェイ出演権
２.マシェバラ選抜メンバー ダイジェストPV出演
３.京都駅までの往復交通費支給（上限2万円）

【準グランプリ】 1名
１.10月5日（日）KYOTO COLLECTION vol.8　ランウェイ出演権
２.マシェバラ選抜メンバー ダイジェストPV出演
３.京都駅までの往復交通費支給（上限2万円）

【審査員特別賞】1名～2名
１.10月5日（日）KYOTO COLLECTION vol.8　ランウェイ出演権
２.マシェバラ選抜メンバー　ダイジェストPV出演
※オーディションへの活動姿勢、総合ランキング、審査員評価を加味し決定。
※該当者なしも場合もあります。



【エントリーの流れ】


▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）



■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行


・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907


・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live


・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/



■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録



■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー


※”KYOTO COLLECTION vol.8 マシェバラ選抜ランウェイモデルオーディション”にご応募ください。


書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。



▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）


下記の応募フォームよりご応募ください。


https://mache.jp/event-entry/?entry=kyotocollection8



参加希望のオーディション名は”京都コレクション”とご記載ください。


書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。


配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。


撮影スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。


エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。



マシェバラについて



テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。


配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。





【価格】基本無料


※一部、有料のギフトや有料の配信があります



【アプリ】


・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907


・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live



【配信方法】


https://www.mache.tv/landing/wanted/



【公式サイト／SNS】


・サイト：https://www.mache.tv/


・Twitter：https://twitter.com/MacheVariety


・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/