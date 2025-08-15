あなたの感想をSNSでシェアして、えらべるPayキャンペーン開催中！

HKC JAPAN株式会社

●キャンペーン概要

内容：モニターキャンペン

対象モニターを購入し、X（Twitter）、YouTubeなどのSNSとネットショッピングサイトで製品レビュー投稿をしてくれた方に、最大2,000ポイントのえらべるPayをプレゼント。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152145/table/26_1_0df1487890a775f36f705b0399ff726c.jpg?v=202508160926 ]

内容：モニターアームキャンペン(100枚限定)

対象モニターアームを購入し、X（Twitter）、YouTubeなどのSNSとネットショッピングサイトで製品レビュー投稿をしてくれた方に、最大300ポイントのえらべるPayをプレゼント。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152145/table/26_2_06756e198296a04a6e88da6cfc40abad.jpg?v=202508160926 ]

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトで、贈られたポイントを使って好きな商品やスマホ決済サービスポイントと交換できます。会員登録やアプリのダウンロードは不要で、保有ポイント内なら複数のサービスを選ぶことも可能です。

●キャンペーン期間

【実施期間】

2025年8月15日（金）～12月31日（水）

【対象購入期間】

2025年8月1日（金）～2025年12月31日（水）

【応募受付期間】

2025年8月15日（金）～2025年12月31日（水）

●対象製品

弊社全部のモニター（QD-OLED含む）とモニターアーム

●対象購入先

・アマゾンオンラインストア

・楽天スーパーDeal

・家電専門店

●応募方法はこちらのご指示となります

●連絡方法

「公式LINE ID」：@koorui0504

「公式X ID」：KOORUI JAPAN（公式）

「公式メールアドレス」：JP.support@koorui.net

●投稿条件

*SNSアカウントが公開状態であること

*ハッシュタグを記載

例：#KOORUIモニター #ゲーミングモニター #デスク周り など

*商品ページリンクまたはブランド名の明記推奨

●注意事項

※指定期間中に購入、応募された方が対象です。受付期間終了後はご応募いただけません。予めご了承ください。

※キャンペーン期間中であれば、おひとり様何回でも応募が可能です。

※「えらべるPay(R) 」の「ギフトポイント」には交換期限がございますのでご注意ください。

※「えらべるPay(R) 」の返却、換金、再発行は致しかねます。

※アウトレット品や中古品(リファービッシュ品）、並行輸入品、展示品など一部キャンペーン対象外となる製品がございます。

※入力いただいた情報に不備もしくは虚偽が認められた場合、応募無効とさせていただく場合がございます。

KOORUIについて

KOORUIは、中国の半導体ディスプレイ分野の業界大手であるHKC傘下の新しい科学技術トレンドブランドです。2021年5月4日の青少年の日に設立された当社は、スマートハードウェアおよび家電製品の設計、研究・開発、および販売に専念しています。

KOORUIは、親会社の長年にわたる研究・開発、原材料、設計、職人精神に依存しており、高品質の顧客サービス、完璧なサプライチェーン管理とコストの最適化により、コンシューマーエレクトロニクスカテゴリーの研究・開発と製造において世界的に有名なブランドになっています。そのディスプレイは、高いリフレッシュ レート、優れた画質、革新的なデザインを特徴とし、ゲーマー、デザイナー、およびオフィスユーザーからよく信頼されています。KOORUIは、「真実を求めて実用性を講ず、誠実で正しく、開放して革新し、完璧を追求する」というコンセプトを堅持し、先進的なテクノロジーと人間化機能を通じてユーザーに優れた視覚体験を提供します。

社名 ：HKC JAPAN株式会社



所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町



公式サイト： https://jp.koorui.net/



公式X ：https://x.com/KOORUI_JP



公式YouTube：https://www.youtube.com/@koorui_official

公式LINE: https://lin.ee/Je2y12C