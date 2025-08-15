公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

公益社団法人日本青年会議所 近畿地区兵庫ブロック協議会は兵庫県知事との懇談会を開催いたします｡

本年度は、22の会員会議所から兵庫の未来を見据え、兵庫県政と各地会員会議所が協働できる取り組み

を兵庫県知事と懇談いたします。兵庫県政とともに持続可能で誇りのもてる兵庫の実現を目指します。是非 とも、兵庫県知事との懇談会を取材していただき、広くお伝えしていただけると幸いです。





■兵庫県知事との懇談会の概要主 催：公益社団法人日本青年会議所近畿地区兵庫ブロック協議会 兵庫の未来創造委員会開催場所： 公益財団法人兵庫県勤労福祉協会 兵庫県中央労働センター〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目3番28号開催日時：2025年9月11日(木) 13:00～15:00

当協議会のFacebook及びInstagramページにて随時情報を発信します｡

Facebook https://www.facebook.com/2025hyogo/

Instagram https://www.instagram.com/jci.hyogo/





このリリースペーパーに関するお問い合わせ先

公益社団法人日本青年会議所 近畿地区兵庫ブロック協議会 事務局

〒673-0431 兵庫県三木市本町2丁目1-18番地

一般社団法人 三木青年会議所 内

TEL：0794-82-8826 e-mail:info@mikijc.or.jp

事業担当者 兵庫の未来創造委員会 委員長 實 和代 (携帯: 080-6146-4705)