【イベント開催】 Itami International Festival 踊って笑って国際交流！開催のお知らせ

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

一般社団法人伊丹青年会議所（理事長：庄谷麻美、所在地：兵庫県伊丹市宮ノ前二丁目二番 二号）では、三軒寺前広場におきまして、多様な文化とリズムが響き合う国際交流イベントを開催 いたします。

当日は、キッズダンサーによる元気いっぱいのステージや、プロのダンス講師による体験レッス ン、さまざまな国のダンスを実際にお楽しみいただけるアクティビティをご用意しております。

また、遊びながら異文化に触れていただける射的ブースなども設置し、お子さまから大人の方 まで幅広くお楽しみいただける内容となっております。

さらに、世界各国の料理をお楽しみいただけるキッチンカーも多数出店し、三軒寺前広場をまる で“世界の市場”のように彩ります。

当日は、参加者の皆様同士で自然と会話が弾み、笑顔あふれる交流が生まれるよう、さまざま な工夫を凝らしております。

ダンスを通じて、国境を越えた新たな出会いや学びを体感いただける特別な一日となりますの で、ぜひご家族やご友人とお誘い合わせのうえ、ご参加くださいますようお願い申し上げます。

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

■事業概要

2025 年9月21日（日）10:30～16:00

三軒寺前広場 〒664-0851 兵庫県伊丹市中央2丁目9-29

■お問合せ先

一般社団法人伊丹青年会議所 国際関係委員会 委員長 西澤 慶輔 TEL：072-772-3373

e-mail：info@itamijc.com