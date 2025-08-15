河口湖駅前におしゃれな隠れ家カフェ「enico. cafe&bar Kawaguchiko」が2025年8月16日移転グランドオープン！

enico. cafe&bar Kawaguchikoについて

株式会社Go on

enico.は地方創生に取り組んでおり、2013年の創設以来、観光客や地元のみなさまにご愛顧いただいてまいりました。この度、河口湖の駅前がより活性化できるように移転オープンしました。人との縁（en）を大切に、お客様にもniconico.笑顔になって欲しいという願いから、「enico.」と名付けております。富士山麓のお洒落な空間で、バリスタが厳選したこだわりのコーヒーと、山梨県産の食材を使用したメニューをお楽しみいただけます。

【新店舗概要】

店名：enico. cafe&bar Kawaguchiko

電話：070-3346-0825

住所：〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津3733-7

アクセス：富士急行線 河口湖駅より徒歩2分

営業時間：平日7:00～17:00、土日：7:00～19:00

定休日：無し

座席数：50席

Instagram：https://www.instagram.com/enico.cafe.kawaguchiko/

50席のお洒落な店内

店内は、河口湖とenico.のカラーを融合させ、RCの打ちっぱなしを残したお洒落な空間となっています。

店内1階はワンちゃん同伴OK広々と明るい2階席隠れ家的な地下の店内

1階、2階、地下に座席があり、グループでもお一人様でもお気軽にご利用いただけます。2階は広々とした開放的な空間、地下は隠れ家的な雰囲気になっております。1階はワンちゃん同伴OK！

今後、富士山を一望できる屋上テラスも9月にオープン予定です。

こだわりのカフェメニュー

バリスタが最高峰エスプレッソマシンで淹れるコーヒーと、山梨県産の食材を中心に厳選した食材・オリジナルドレッシング作るメニューを提供しています。おすすめは河口湖で1番のカフェラテと、外はサクサク中はしっとりの自慢のオリジナルワッフル。

ワッフルプレートドリンクメニューフードメニュー

期間限定「桃フェア」も開催中

大人気メニュー！桃パフェ、桃ワッフル、桃ソフト、桃フラッペも夏限定で販売しています。

※桃メニューは8月末で販売終了

その他にも多数メニューを揃えております。

朝食、ブランチ、デザートに。テイクアウトも可能ですので、お気軽にお立ち寄りください！

運営会社について

株式会社Go on

本社所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3371 スバル桂13号室

代表取締役：田辺 詠子

事業内容：宿泊業・宿泊管理業・飲食業・アクティビティ事業

設立：2013年1月11日

会社HP：https://www.enico.co.jp/

宿泊施設HP（enico.Mt.Fuji Resort & Glamping）：https://enico-mount-fuji.com/

夢ある未来のために、enico.がまちづくりと観光の融合を目指すーーー。

富士山の麓・山梨県富士河口湖町に拠点を置き、『”縁”と”笑顔”を世界に広げ、旅の起点終点にする。』をビジョンとして掲げ、活動しています。

＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞

電話：070-3346-0825

メール：info@enico.co.jp