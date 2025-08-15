ガチで使える。AMICIS×おぱんちゅうさぎの限定コラボデバイスが予約受付開始！

株式会社Brave group

株式会社Game & Co.（本社：東京都港区、代表取締役：星 崇祥、読み：ゲームアンドコー、株式会社Brave group100％子会社、以下「Game & Co.」）が展開する「AMICIS (アミシス)」は、大人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」とコラボした特別仕様のキーボードとマウスパッドを2025年8月15日(金)～9月5日(金)の期間限定で受注販売いたします。

かわいさと実用性を両立したこだわりの限定コラボデバイスを、ぜひお楽しみください。

■『おぱんちゅうさぎ 限定コラボデバイス』について

大人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」は、有名クリエイター「可哀想に！」氏が2022年1月に生み出した、白いおぱんちゅが特徴となるピンクのウサギです。何かと不憫な目に遭いながらもひたむきに生きる姿が共感を呼び、Z世代を中心に人気を博しています。AMICISが手がける『おぱんちゅうさぎ 限定コラボデバイス』は、そんな「おぱんちゅうさぎ」の一生懸命さを体現するため、細部までこだわって製作しました。

■製品技術仕様

AMICIS 販売サイト :https://amicis.jp/pages/deviceインパクトのあるイラストが引き立つ、美しい発色のゲーミングライトとキーボードデザイン

イラストが引き立つ65%USレイアウトの本製品は、さまざまなデスク環境にフィットします。



特殊な反射板を内蔵した磁気キースイッチを採用し、専用ドライバーを使用することで数百万色にも及ぶカラーリングに対応。多様なプリセットの照明パターンは、ギラギラと華やかにキーボードを演出し、使用する楽しさを提供します。

文字盤は側面に印字し、真上から見たイラストの魅力を損なわないように仕上げています。また、PC接続には一般的なUSB-TypeCを採用し、使いやすく、持ち運びにも便利な仕様です。

・販売金額：17,600円(税込)

・予約受付期間：受付中 ～ 9月5日(金)23:59まで

予約ページ :https://amicis.jp/products/opanchuusagi-keyboard

どんな不憫な環境にも耐える！“ガチで使える”マウスパッド

デスク全体を覆う490mm×420mmのラージサイズのマウスパッドが、迫力あるビジュアルと快適な操作環境を両立します。

色彩やディテールを損なわない高精細プリントで、キャラクターの魅力をしっかりと表現。素材は滑走性に優れたスムースクロスに撥水コーティングを施し、周辺はステッチ加工により摩耗やほつれを予防しています。裏面は全面ラバーグリップで、激しいマウス操作からズレやヨレを防ぎ、安定した使用感をお届けします。

本格的なゲーミングユースのような過酷な環境や、あらゆる不憫な環境にも耐えられる、健気でたくましい一枚です。

・販売金額：5,500円(税込)

・予約受付期間：受付中 ～ 9月5日(金)23:59まで

■「おぱんちゅうさぎ」とは

予約ページ :https://amicis.jp/products/opanchuusagi-mousepad

「おぱんちゅうさぎ」は、人気イラストレーター「可哀想に！」氏が描く、うるうる涙目にキュートな唇のキャラクター。

ひたむきで純粋な性格で、みんなのために頑張るけれど、その努力が報われず、どこか哀愁漂う姿に多くのファンが魅了されています。

シュールなタッチの絵とユーモア溢れる可愛い「おぱんちゅうさぎ」は、X、Instagram、YouTubeなどのSNSを中心にZ世代に人気を集め、注目されているキャラクターです。

▼公式SNS URL

・X ：https://x.com/opanchu_usagi_

・Instagram：https://www.instagram.com/opanchu.usagi/

【コピーライト表記】

(C)KAWAISOUNI!

■「AMICIS（アミシス）」とは

ひとりでは出来ない。でもそれでいい。

AMICISは、IP・クリエイター・活動者・メーカー・工場がそれぞれの力を結集してこれまでにない革新的なプロダクトを生み出し、皆様へ新しい発見と感動を届けることをミッションに掲げ、“仲間と共に” 新しい価値を創造するブランドです。

・X（AMICIS＠クリエイターの秘密工房）：https://x.com/amicis_official/

・公式EC：https://amicis.jp/

＜AMICISとのコラボレーション・共創について＞

一緒に何かを作りたいクリエイターさん、共創したいメーカーの方は、以下のフォームよりお気軽にご相談ください。

問い合わせ窓口：https://amicis.jp/pages/contact

■Game & Co. とは

Game & Co. は、“100年先のesportsのために”をビジョンに掲げ、Crazy Raccoonと共同で運営するゲームの上達に特化したオンラインスクール「CR Gaming School」や、小中高生向けのesportsプロゲーマー体験キャンプ「CR Fortnite CAMP」、MD事業「AMICIS」など、esports×周辺領域で新規事業を展開しています。

・Game & Co. HP：https://gameandco.co.jp/

■会社概要

株式会社Game & Co.

・設立：2022年12月1日

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：久保 敦俊

・所在地：東京都港区

・事業内容：IP Platform（MD事業・TCG事業）/Incubation（esports事業・esports教育事業）

・公式サイト：https://gameandco.co.jp/



株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）

・代表取締役：野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company