¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÃÏ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î»Ñ¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£¤½¤ÎÀ¼¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£CF¥Ó¥é¥Î¥Ð¤ÈPR TIMES¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢CF¥Ó¥é¥Î¥Ð¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¦¥Ë¥åー¥¹ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÚPR TIMES¡Ê¥Ôー¥¢ー¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ë¡Û¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
PR TIMES¤Ï¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤äÀ¸³è¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¹ñÆâNo.1¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£Ç¯´Ö¿ô½½Ëü·ï¤Î¾ðÊó¤ò¹¤²¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÛ¤¤¤È¥¹¥Èー¥êー¤ò¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëCF Vilanova¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë³èÆ°¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤½¤Î³èÌö¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.cfvilanova.jp/post/partnerprtimes202508
¢¨¥Úー¥¸Æâ¤ËÂ¾¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎÍÍ¤Î¥í¥´¤È¶¦¤ËCF¥Ó¥é¥Î¥Ð¤Î¥í¥´¤â·ÇºÜÃæ¡£