Ado¤Î¥Ç¥Ó¥åー£µ¼þÇ¯µÇ°¡ª¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é5Ç¯´Ö¤Îµ±¤«¤·¤¤³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤ë¡ÖAdo 5th Anniversary POP-UP STORE¡×¤ò¥ë¥¯¥¢Âçºå¤Ç³«ºÅ
JRÀ¾ÆüËÜSC³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂçºå±ØÄ¾·ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¡Ö¥ë¥¯¥¢Âçºå¡× (Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÃæ Ì÷)¤Ï¡¢2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～9·î23Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¡¢Ado¤Î¥Ç¥Ó¥åー£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖAdo 5th Anniversary POP-UP STORE¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡ÖAdo 5th Anniversary POP-UP STORE¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡ÈAdo 5th¤Î³èÆ°¤ÎÉ½Â¦¤Îµ°À×¤òÃ©¤ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ado¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é5Ç¯´Ö¤Îµ±¤«¤·¤¤³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤ëÅ¸¼¨¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿POP-UP STORE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ôÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ado¤Î5Ç¯´Ö¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëPOP-UP STORE¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÌ¾¾Î¡ÛAdo 5th Anniversary POP-UP STORE
¡Ú³«ºÅÆü¡Û2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û10:30～20:30
¡Ú¾ì½ê¡Û¢©530-8558 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3¡¡¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì 4F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡ÖsPACE¡×
¡ÚÆþ¾ìÊýË¡¡Û°ìÉô»öÁ°Í½ÌóÏÈ¤òÀß¤±¤Æ¤Î¤´Æþ¾ì°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9·î11Æü(ÌÚ)～14Æü(Æü)¡§½ªÆüÍ½ÌóÀ©
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9·î15Æü(·î)¡¢9·î19Æü(¶â)～23Æü(²Ð¡¦½Ë)¡§10:30～14:00¤Þ¤ÇÍ½ÌóÀ©
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9·î16Æü(²Ð)～9·î18Æü(ÌÚ)¡§10:30～12:00¤Þ¤ÇÍ½ÌóÀ©
¡ÚÍ½ÌóÊýË¡¡ÛLivePocket¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î»öÁ°Í½Ìó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ÜºÙ¤ÏPOP-UP¡¡STOREÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚPOP-UP STOREÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û https://sp.universal-music.co.jp/ado/5th-anniversary-popup
¡ÖAdo 5th Anniversary POP-UP STORE¡×¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡Ê°ìÎã¡Ë
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¸ÂÄê¥«¥éー¡Û
¡Ö¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£T¥·¥ã¥Ä¡¡Âçºå¡×
4,300±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¸ÂÄê¥«¥éー¡Û
¡Ö¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡Âçºå¡×
2,000±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¡Ú¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¡Ö¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡Âçºå¡×
1,400±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¡Ú¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥±ー¥¹¡¡Âçºå¡×
1,800±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¡Ú¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥È¥ì¥«¥±ー¥¹¡¡Âçºå¡×
1,800±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¡Ú¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥à¿§»æ¡¡Âçºå¡×
800±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¡Ú¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸ Âçºå¡×
400±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
Ado¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
22ºÐ¤Î²Î¤¤¼ê¡£2020Ç¯¤Ë¡Ö¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¡£2022Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¶¸¸À¡Ù¤ä¼çÂê²Î/·àÃæ²Î¤ò´Þ¤àÁ´7¶Ê¤Î²Î¾§¤òÃ´Åö¤·¤¿±Ç²è¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CD¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¦¥¿¤Î²Î ONE PIECE FILM RED¡Ù¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀÊ´¬¤·¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¡£2024Ç¯2·î¤«¤é¤ÏÀ¤³¦¥Ä¥¢ー¡ÖWish¡×¡¢4·î¤Ë¤Ï½÷À¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢Ado SPECIAL LIVE 2024¡Ö¿´Â¡¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£7·î¤«¤é¤Ï½é¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー ¡ÈAdo JAPAN TOUR 2024¡Ø¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¤Î²£´é¡Ù¡É¤ò³«ºÅ¡£7·î¤Ë¤Ï¼«¿È2ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ÄÌ´¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢10·î24Æü¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëCD¥·¥ó¥°¥ë¡ØºùÆüÏÂ¤È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó with ½é²»¥ß¥¯¡¿¤Þ¤À¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ê²¾¡Ë¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¸½ºß¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡Ù¤¬2025Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤·¡¢¥Ä¥¢ー¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀ¤³¦24ÅÔ»Ô25¸ø±é¤Ç¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡¢¤ÈÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯11·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¤Ë¤Æ¥Éー¥à¸ø±é¡¢Ado DOME TOUR 2025¡Ö¤è¤À¤«¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚAdo DOME TOUR 2025¡Ö¤è¤À¤«¡×¡Û
2025Ç¯11·î11Æü(²Ð) Åìµþ¡¦Åìµþ¥Éー¥à
2025Ç¯11·î12Æü(¿å) Åìµþ¡¦Åìµþ¥Éー¥à
2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ) Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå
2025Ç¯11·î23Æü(Æü¡¦½Ë) Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå
¡Ú¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¸ø¼°¥Úー¥¸¡Û https://www.universal-music.co.jp/ado/
JRÀ¾ÆüËÜSC³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡ÛÃÝÃæ Ì÷
¡ÚËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡ÛÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý¤ª¤è¤Ó³«È¯
¡Ú±¿±Ä»ÜÀß¡ÛLUCUA osaka¡Ê¥ë¥¯¥¢Âçºå¡Ë
Åì´Û¡ÖLUCUA¡×(¥ë¥¯¥¢)¡¿À¾´Û¡ÖLUCUA 1100¡×(¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì)¡¡
¡Ú½»½ê¡ÛÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3
¡ÚTEL¡Û06-6151-1111¡Ê¥ë¥¯¥¢Âçºå¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë
¡Ú»ÜÀßHP¡Ûhttps://www.lucua.jp/