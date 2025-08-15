¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×Apex LegendsÉôÌç¤Ë¿·¥á¥ó¥Ðー2Ì¾¤¬²ÃÆþ¡¢¿·ÂÎÀ©¤ÇSplit 2¤ØÄ©Àï
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ã»³æÆÌé¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓApex LegendsÉôÌç¤Ë¡Ö4rufa¡×¡ÖNyanmerry¡×¤Î2Ì¾¤¬¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚREJECT Apex LegendsÉôÌç ¿·¥í¥¹¥¿ー¡Û
¢£ Euriece¡Ê@realEuriece(https://x.com/realEuriece)¡Ë
¢£ 4rufa¡Ê@4rufq(https://x.com/4rufq)¡Ë¢¨¿·²ÃÆþ
¢£ Nyanmerry¡Ê@Nyanmerrypop(https://x.com/Nyanmerrypop)¡Ë¢¨¿·²ÃÆþ
¢£ Wabu¡Ê@deep_learning_F(https://x.com/deep_learning_F)¡Ë¡ÃHead Coach
¡Ú¿·²ÃÆþÁª¼ê¾Ò²ð¡Û
¢£ 4rufa
°ÂÄê¤·¤¿¼Í·âÀºÅÙ¤ÈÅª³Î¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤òÉð´ï¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ç¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤ò·Ð¸³¡£
¹â¤¤Àï½ÑÍý²ò¤ÈÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤«¤é¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤Ë¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×Âç²ñ¤ËÊ£¿ô²ó½Ð¾ì¡£
ÆÃ¤ËALGS Year4 Playoffs Day3¤Ç¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¢£ Nyanmerry
Apex Legends¶¥µ»¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¡£
¥×¥í½êÂ°·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖALGS Split2 Pro League¡×¤ä¡ÖFFL - REBOOT¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¹âÀºÅÙ¤Ê¥¨¥¤¥à¤ÈÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÇÛ¿®³èÆ°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
REJECT¤Ï ALGS Year5 Pro League Split 2 ¤Ë¸þ¤±¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ò²Ã¤¨¤¿¿·ÂÎÀ©¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¿·À¸REJECT Apex LegendsÉôÌç¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à REJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
REJECT¤Ï2018Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ëÉôÌç¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜÍ¿ô¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥Áー¥à¤Ë¤âÁª½Ð¡£Îß·×¾Þ¶â³ÍÆÀ³Û¤Ï¹ñÆâ1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØPUBG MOBILE¡ÙÉôÌç¤Ç¤Ï12ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÆüËÜ¥Áー¥à½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ØApex Legends¡ÙÉôÌç¤Ç¤Ï¡ÖALGS 2024¡×¤Ë¤ÆAPAC NORTHÃÏ°è½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ï¡¢¡ÈEMPOWER GAMING LIFE ¥²ー¥Þー¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¤Î±¿±Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÀ®²ÌÄÉµá¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥®¥¢¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¡¦VTuber¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢Ë¤«¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡Ê¥ê¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹Ã»³æÆÌé
½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4-10 ¸×¥ÎÌç35¿¹¥Ó¥ë 5³¬
