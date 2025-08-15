株式会社ストライク、東大発スタートアップLocationMindによる米国Irys社のM&Aを支援
株式会社ストライク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井邦彦）は、東京大学発の位置情報AIスタートアップであるLocationMind株式会社（代表取締役CEO：桐谷直毅）による米国位置情報データプロバイダーIrys社の買収案件において、M&Aアドバイザリーサービスを提供したことをお知らせいたします。本案件は、当社にとって初めての米国企業を対象とした買収支援となります。
インタビュー記事はコチラ :
https://www.strike.co.jp/case/interviews/detail_133.html
案件概要
買い手企業: LocationMind株式会社(https://locationmind.com/)（東京大学発の位置情報AIスタートアップ）
売り手企業: Irys社（米国の位置情報データプロバイダー）
案件の特徴: 日本のスタートアップによる米国企業の買収という珍しい事例
戦略的意義: 150カ国におよぶ位置情報データ基盤の獲得によるグローバル展開の加速
今後の展開
当社は本案件の経験を活かし、今後も日本のスタートアップ企業によるグローバルM&Aを積極的に支援してまいります。特に以下の点に注力します：
- スタートアップ特化型M&Aサービスの拡充: リソースやファイナンス面での課題に対応したサポート体制
- クロスボーダーM&Aネットワークの強化: 海外企業との連携拡大
- PMI支援の充実: 買収後の統合プロセスにおける実践的なサポート
豊住 孝文
担当者コメント
イノベーション支援室 アドバイザー 豊住 孝文
今回は、東京大学発のスタートアップが米国のスタートアップと提携する画期的なパートナーシップとなりました。日本を代表する急成長スタートアップに対しこのような形でご支援できたことは私にとって大きな経験と学びになりました。米国企業との交渉ということもあり、深夜のミーティング、交渉文化、会計基準の違いなど、大変な部分も多くありました。今後も、世界で活躍するスタートアップの非連続な成長を後押しできるようなM&Aを増やしていきたいと思っています。
株式会社ストライク
株式会社ストライクについて
名 称：株式会社ストライク
所在地：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階
代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦
設 立：1997年7月
事業内容：M&A仲介業
公式Webサイト：https://www.strike.co.jp