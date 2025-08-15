NYーLAを拠点に活動するINSTANT ALTERが、Stanley Clarke & Kassa Overall と共に新曲「Oração Ao Tempo」を8月15日にリリース

The Orchard Japan

NY とLA を拠点に活動するフューチャーフュージョン・バンド INSTANT ALTER（インスタント・オルター）が、2025 年8 月15 日（金）にニューシングル「Oração Ao Tempo（オラサォン・アオ・テンポ）」をリリース。

サックス奏者 Emilio Modeste（アニメ『BLUE GIANT』の作中曲「MOMENTUM」でもサックスを演奏）とヴォーカリスト Natasha Agrama によって結成されたINSTANT ALTER。Stanley Clarke、Christian McBride、Kassa Overall、Julius Rodriguez、Thundercat、Kamasi Washingtonなど、ジャズの第一線での多彩なコラボレーションを通じて、リスナーを未知の冒険と癒しの世界へと誘うシネマティックな音楽表現を確立してきた。

ニューシングル「Oração Ao Tempo」は、ブラジル音楽の巨匠 Caetano Veloso による名曲を再解釈した、これまでにないアプローチのカバー作品となっている。プロデュースを手がけたのは、〈Warp〉や〈Brownswood〉からのリリースでも知られるKassa Overall。彼のビジョナリーなプロダクションによって、生演奏とエレクトロニック・サウンドのあいだに繊細かつ魅力的な音の対話が生み出されている。

演奏には、4度のグラミー賞を受賞した世界的ベーシスト Stanley Clarke（Return to Forever、George Duke）が参加。Natasha Agrama による詩的なヴォーカルと呼応するように、メロディックなアプローチで楽曲を彩っている。

Caetano Veloso は、ブラジル音楽の革新者であり、社会的・文化的にも大きな影響を与えた存在。INSTANT ALTER は、そんな彼の精神を受け継ぎながら、混迷する時代に新たな物語を紡ぎ、聴く者の心に力を与えることをミッションとして掲げている。

Kassa Overall、Stanley Clarke、Caetano Veloso⸺この3人の名前がひとつの作品で交わるのは、音楽史上初のこと。ジャンルや世代を超えて音楽を探求し続けるその姿勢が、彼らをINSTANT ALTER のもとに引き寄せたのは、偶然ではない。

[作品情報]

アーティスト：INSTANT ALTER, Stanley Clarke

タイトル：Oração Ao Tempo (feat. Kassa Overall)

ジャンル： Jazz | Rock | Fusion | Prog | Soul

配信開始日：2025年8月15日（金）

オンエア解禁日：2025年8月15日（金）

情報解禁日：2025年8月7日（木）

発売元・レーベル：SWEET SOUL RECORDS

配信リンク：https://lnk.to/INSTANT_ALTER_OAT