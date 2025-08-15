ERPC、Solana 専有 ShredStream 直結型ベアメタルサーバーがニューヨークにて即完売御礼、数量限定緊急再入荷へ

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、8月11日に発表した Solana 専有 ShredStream 直結型ベアメタル「SLV Metal App+ プレミアム（Ryzen 7950X、月額240ユーロ）」がニューヨークリージョンにて即完売となり、数量限定の緊急再入荷を実施したことをお知らせします。日頃より多大なるご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

なぜニューヨークで即完売が続くのか

ニューヨークは長年にわたり金融市場の中心として投資が集積し、強靭なネットワークケーブル網と多数のデータセンターが整備された、世界有数の低遅延エリアです。

Solana バリデータも集中し、リアルタイム性を求めるユースケースにおいて優位な地理・ネットワーク条件を備えています。

ERPC はこの地域で、ShredStream のデータソースと同一ネットワーク内に拠点を配し、外部インターネットを経由しないゼロ距離通信を徹底。

総合的なレイテンシを削り込む設計が高頻度トレーディングやリアルタイム処理の現場で支持され、入荷即完売が続いています。

App+ プレミアムの製品概要と設計思想

価格は月額240ユーロ。CPU は Ryzen 7950X（16コア、最大5.7GHz）、メモリは 128GB ECC DDR5、ストレージは 1.92TB NVMe×2、ネットワークは 25Gbps×2 を標準搭載します。

私達は常に最高のパフォーマンスを目指して研究開発を重ね、データセンターやネットワーク選定、サーバー調達、CPU・RAM・ストレージ構成に至るまで妥協を許しません。ターボ利用ができないデータセンターは決して採用せず、その時点で最良の構成へ随時アップグレードしてきました。

ストレージを 1.92TB×2 としているのは容量目的だけではなく性能のためでもあります。一般に同世代であれば 2TB 級の NVMe は 1TB 級よりも書き込み帯域に余裕が生まれ、Solana のような高負荷ワークロードで確かな体感差につながります。App+ プレミアムはコストを抑えながらも、リアルタイム処理で「速さ」を取り切るための実用構成です。

Metal Ryzen の最速 ShredStreamと直結、理論上最速を解放

専有 ShredStream Metal Ryzen（プレミアム含む）は、ShredStream のデータソースと完全に同一ネットワーク内にデプロイされています。ここに App+ プレミアムを組み合わせることで、受信から処理、送出までのすべてを同一ネットワーク内で完結できます。

外部インターネットを一切経由しないゼロ距離通信は理論上最速のデータパスを実現し、共有エンドポイントの混雑や遠距離経路の揺れを回避。トレードやリアルタイムアプリケーションにおいて、総遅延を大幅に削る構成が完成します。

在庫・提供状況

ニューヨークリージョンは即完売につき、数量限定の緊急再入荷を行いました。アムステルダム、フランクフルト、東京の各リージョンでも在庫は残り1台ずつとなっております。先着順でのご案内となりますので、お早めにお求めください。

購入・ウェイトリスト登録・ご相談は Validators DAO 公式 Discord よりチケットを作成のうえご連絡ください。

ERPCが解決する課題

私達は以下のような課題を解決するために、専用のSolanaインフラとゼロ距離志向のネットワークを自社で構築しています。

- 一般的なRPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

私達は研究開発と現場での検証を日々積み重ね、在庫の安定化とラインナップの拡充を継続し、その価値をさらに多くのプロジェクトへお届けできるよう努めてまいります。

引き続き、ERPCおよびValidators DAOをよろしくお願い申し上げます。

