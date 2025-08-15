フィンランド拠点のプロデューサーMishaとcocabonaが、オランダ系南アフリカ人シンガーJoya Mooiを迎え、ニューシングル「The Present」を8月15日にリリース

The Orchard JapanMishacocabonaJoya Mooi

フィンランドを拠点に活動するプロデューサー Misha（ミーシャ）とcocabona（ココボナ）が、オランダ系南アフリカ人シンガー Joya Mooi（ジョヤ・モーイ）を迎え、ニューシングル「The Present」をリリース。

オルタナティヴR&Bの柔らかな質感と、Jamiroquaiのドラマーとして知られるDerrick McKenzieのグルーヴが重なり合い、時代を超える普遍性と先進性をあわせ持った一曲に仕上がっている。この楽曲は、2024年夏にロンドンで行われたセッションで生まれたもの。長年の音楽的影響源でもあったDerrick McKenzieとの即興ジャムがきっかけとなり、そのセッションの終盤に生まれたグルーヴが「The Present」の核となった。

その後、オランダに戻ったJoya Mooiがヴォーカルを録音し、言葉に込められた感情と明晰なメッセージが、曲の核心を浮かび上がらせている。Joya Mooiは本作について、こう語っている。

「The Present は、心と身体の両方で“今ここ”に存在することの豊かさを見つける瞬間についての曲。外からの期待に流されず、自分の内側に耳を傾ける勇気を描いています」

Mishaとcocabonaは、フィンランドのビートシーンで出会って以来、Lalah Hathaway、Amber Navran（Moonchild）、Talib Kweliといった多彩なアーティストの作品に共同で関わり、ジャンルを超えた音作りを展開してきた。これまでに彼らの音楽は、Jamz SupernovaやSoulection、Wonderland Magazine、Okayplayerといったメディアにも取り上げられ、ストリーミング再生回数は累計で2億回を超えている。

「The Present」は、両者の初の共同EP『JOMO（Joy Of Missing Out）』からの先行シングルとなっており、EPは2025年9月26日にリリース予定。

『JOMO』の世界観を先取りする本作は、EPへの期待をより一層高めてくれる。

[作品情報]

アーティスト：Misha, cocobana, Joya Mooi

タイトル：The Present

ジャンル： R&B/Soul | Alt-R&B | Neo-Soul

配信開始日：2025年8月15日（金）

オンエア解禁日：2025年8月15日（金）

情報解禁日：2025年8月15日（金）0:00AM

発売元・レーベル：SWEET SOUL RECORDS

配信リンク：https://lnk.to/Misha_The_Present