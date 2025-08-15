シンガポールの愛されヒロイン、Regina Song（レジーナ・ソング）が新曲「Before i leave」で“恋の余韻”を綴る

The Orchard Japan

今年開催されたMUSIC AWARDS JAPAN 2025 最優秀アジア楽曲賞に「the cutest pair」がノミネートされ話題を呼んだシンガポールの人気アーティスト、レジーナ・ソング（Regina Song）が新曲「Before i leave」を発表。心揺さぶる前作のバラード曲「Love Me Again」に続き、新曲では失恋直後の心の傷がもたらす混乱した余韻を探求している。

「Before i leave」は、リバウンドの恋心や心の投影といった、失恋後に訪れる複雑な感情を率直に綴った楽曲。ボストンでの夏期プログラム滞在中、実際の出来事にインスパイアされて制作されたというこの曲は、“愛されたい”という欲求に自ら身を委ねた瞬間を、等身大の言葉とメロディで表現。

歌詞では、「I am yours for free / So take in all of me / I’ll let you slide right into my heart（私は無償であなたのもの／だから私のすべてを受け入れて／あなたをそっと私の心に入れてあげる）」といったフレーズを通して、これまでの“恋するガール”というイメージとは異なる、より脆く、欲求に突き動かされる一面を見せている。

レジーナは、この曲が失恋後のぼんやりとした日々を歩むリスナーの心に響くことを願っている。混乱や渇望、そしてほんの一瞬でも再び満たされたいという思いの中で、自分がひとりではないと感じてもらえるように。

■Regina Song（レジーナ・ソング）

シンガポール出身の21歳。青春の甘酸っぱさや切なさを感じさせるメロディと歌詞で世界中のリスナーを魅了。等身大の感情を鮮やかに切り取る楽曲は、若い世代を中心に共感を呼んでいる。

2024年にSpotifyで最もストリーミングされている国内アーティストの一人として、急速に頭角を現す。昨年6月にリリースしたシングル「the cutest pair」はTikTokで6万8,000本以上の動画に使用され、累計4,900万回以上のストリーミングを記録し、Spotify「Viral 50 - Global」プレイリストのトップにもランクイン。Spotifyの2024年度「RADAR」アーティストにも選出された。2024年にデビューアルバム『fangirl』をリリース後に行った、クアラルンプール（マレーシア）、バンコク（タイ）、ジャカルタ（インドネシア）、マニラ（フィリピン）といった主要都市を巡る東南アジアツアーは全て完売。

今年5月に開催されたMUSIC AWARDS JAPAN 2025の「最優秀アジア楽曲賞」に「the cutest pair」がノミネートされ、授賞式参加のため来日したことでも注目を集めた。

■リリース情報

Regina Song（レジーナ・ソング）

ニュー・シングル「Before i leave」配信中

配信リンク：https://orcd.co/beforeileave

レーベル：No Saints Allowed

■Follow Regina Song:

YouTube: https://www.youtube.com/@sleepyreggy

Instagram: https://www.instagram.com/sleepyreggy/

TikTok: https://www.tiktok.com/@sleepyreggy

