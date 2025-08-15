【L′ECHOPPE】pan Tee 発売

株式会社ベイクルーズ

panのTシャツ。その名もパンティー。

panのデザイナーとレショップバイヤー・中村が、このワードを面白がったことから出発した別注企画。

キキララカラーが印象的なアメリカのタイダイ染めコットンTシャツ。バリエーションは二つ。一つは袖にワイヤーが仕込まれたもの。職人のおじいちゃんが一つ一つほどいてワイヤーを入れているそうで、実はかなり手間がかかっていて、作れる数に限りがあるそう。もう一つはプリント入り。胸に小さく「pan」と入る。プリント入りにはワイヤーはなし。バリエーションというには微妙なこの二種類。スタイルによって選んで欲しい。タイダイというとアメリカのサイケデリックロックを彷彿とさせるけれど、Bourgeois Boheme （ブルジョワ・ボエーム）と呼ばれるフランスの富豪のスタイルで再構築したーーーと言ってもなかなかイメージしにくいが、どこか上品で、夏らしい派手さがあって、気軽で、他にはなくて。なぜか今着たいと思うTシャツになった。

【 pan / パン 】

_______________________________________

08,16 (sat) release

_______________________________________

pan tee

wire 19,800 yen(intax)

print 13,200yen(intax)

_______________________________________

発売店舗

L’ECHOPPE青山店

_______________________________________

