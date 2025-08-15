セメダインが「第61回JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025」に出展

セメダイン株式会社

セメダイン株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：水澤伸治)は、2025年8月21日(木)から幕張メッセ国際展示場で開催される「第61回JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025」に出展します。

第61回JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025 ブースイメージ

本展示会では、今秋発表予定の新製品を一足早くお披露目するほか、プロの現場で活躍する製品から、趣味のものづくりや快適な暮らしをサポートする家庭用製品まで、幅広くご紹介いたします。

さらに、8月23日（土）の一般PRデーでは、新製品「D はがせる固定剤」や、お掃除をラクにする充てん材「すきまキレイ」をはじめ、おすすめ製品を数量限定の特別価格でご提供いたします。

D はがせる固定剤 17g『D はがせる固定剤』 P17g（新製品）

ロングセラー商品、セメダイン「C」の発売から87年、新製品「D はがせる固定剤」を発売いたしました。強力に固定できるのに“キレイにはがせる“新カテゴリーの商品です。

日常の生活を快適にする様々な固定用途にご使用いただけます。さらに、防犯グッズの取り付けや、宅配ボックスなどの屋外用品の固定といった防犯対策、その他防災対策にもご使用いただけます。本製品はこの他にもアイデア次第で更に可能性が広がる１本です。

すきまキレイ 100mLはがせる充てん材『すきまキレイ』 100mL

トイレ・コンロ周り・シンク周り・浴槽エプロンなど様々な“スキマ”への、汚れの侵入・カビの発生・水アカの固着等をガードする「はがせる充てん材」です。硬化後は手で簡単に剥がすことができ、はがす際にはすきま奥の油汚れも一緒に取り除くことが可能です。すきま汚れの掃除を楽にする為、汚れやすい箇所や、メンテナンスのため定期的に開封する箇所におすすめです。

[ココがポイント！]

キレイな仕上がりを実現するためのヘラとマスキングテープ、細いスキマにも対応する細ノズルとチューブ絞り器付きが付属したオールインパッケージです。特別な道具の準備が不要で、すぐに作業が始められます。

【セメダイン株式会社について】

セメダインは「つけるが、価値。」をミッションとし、カネカグループの一員として、モビリティ、インダストリー、エンジニアリング、コンストラクションの各分野で、接着技術をものづくりのソリューション技術として提供し、設計と現場のイノベーションに貢献しています。また、ものづくり人材の育成を願い、「高専ロボコン」「小学生ロボコン」のイベント協賛を通じ、未来のエンジニアを支援する活動も行っています。