ジャンプ、格闘、ダンスなどのアクションポーズが750点以上！動きの人体解剖学書『アナトミー・イン・モーション』9月下旬発売

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp）は、『アナトミー・イン・モーション 動きのビジュアルリファレンス』（著：3dtotal）を2025年9月下旬に発売いたします。

詳細を見る :https://www.borndigital.co.jp/book/9784862466495/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=organic&utm_campaign=2509_AnatomyinMotion

【本書の特徴】

750点以上の高品質な写真＆イラストを掲載。アーティストのための「動きの人体解剖学」

『アナトミー・イン・モーション』は、詳細な写真 と それらに重ね描かれたイラスト（筋肉図、平面図、輪郭図）で構成された「動作する人体」のビジュアルリファレンスガイドです。

歩行やジャンプ、そして、格闘からダンスまで、幅広いアクションを行うプロのモデルの姿を捉え、さまざまな体型の輪郭、平面、筋骨格を示しています。

伝統的な彫刻家、油絵画家、イラストレーター、CG、デジタル アーティストのいずれであっても、アートの質と精度を向上させるのに役立つ一冊です。

〈掲載内容概要〉

・368ページ、大型サイズ（210x279mm）

・数百点の高品質なカラー写真とイラスト

・詳細な平面図、輪郭図、エコルシェ（筋肉）図

・動作する人体に関する広範なビジュアルリファレンス

※本書は『Anatomy in Motion』の日本語版です(※ソフトカバー仕様)

※本書にはヌード表現が含まれています

既刊書籍『アーティストのための人体解剖学ビジュアルリファレンス(https://www.borndigital.co.jp/book/24062/)』のモーション編。

今回の書籍では、人体の動きやモーションをメインに写真＆図で解説。

◼️こんな方におすすめ

イラストレーター、CG、3D、デジタルアーティスト、人体を描く／造るすべての人



【著者について】

3dtotal

アーティストのための実用的なリソースを作成するという使命の一環として、初心者や愛好家、そして、プロにも貴重なトレーニングを提供することに特化した高品質のアートブックを発行。

世界中の業界のトッププロによるステップバイステップのチュートリアルやガイドであり、素晴らしいアートワークが随所に描かれ、プロの知見や経験を共有できる 3dtotal の出版物は、クリエイティブな洞察力や専門的なアドバイスを提供しています。

● 3dtotal 日本語オフィシャルサイト (日本語)

https://3dtotal.jp

●英語版プレビュー（※日本語版とは仕様がことなります）

https://vimeo.com/998581825

■書籍概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/171_1_8ec87c57259094e53e6fc46be718bea5.jpg?v=202508151155 ]