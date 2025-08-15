【earth music&ecology】『トートバッグ付きブランドブック』第4弾！さらに使いやすくアップデートした付録付きブランドブックを発売中

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）の主力ブランドであり、「いいことあるかも＆できるかもという『期待』を増やす」をパーパスに掲げる「earth music&ecology（アース ミュージック&エコロジー）」は、株式会社宝島社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関川 誠）より、付録付きブランドブックを全国の書店および、Amazonなどのネット書店にて発売中です。

earth music&ecologyから、毎回大人気の『トートバッグ付きブランドブック』第4弾が今夏も登場。今回は、第2弾で大好評だった縦型トートバッグをさらにアップグレードして展開いたします。

新機能として、雨の日のイベントや推し活にもおすすめのツヤ感がある撥水加工の素材を使用。折りたたみ傘などが入る外付けポケットや、キャリーオンバッグとして使用できるポケット付きのバンドなど、機能性抜群のデザインをプラスしました。中には荷物整理がしやすい仕切りを付け、A4サイズとA5サイズのリーフレットやポスターを折らずに収納できるポケット機能も取り入れました。また、底板を取り外して小さく折り畳むことで、サブバッグとしても持ち運びが可能です。

本誌では、Tik TokやYouTubeで活躍してる本望あやかさんを迎え、今秋earth music&ecologyがおすすめするフェミニンな「CHOCO ROMANCE」、令和の「New森ガール」をテーマにしたスタイリングを着こなしていただきました。

今までよりもさらにパワーアップしたearth music&ecologyのイベントトートバッグを手に入れて、夏のお出かけをぜひお楽しみください。

■『earth music&ecology さらに使いやすくなった！イベントトートバッグBOOK』 販売概要

発売日：8月7日（木）より順次

販売場所：全国の書店、Amazon、楽天ブックス、宝島チャンネルなどのネット書店

※earth music&ecology店舗での販売はございません

販売価：\3,960 （税込）

バッグサイズ：（約）H27×W34.5×D17cm

■『earth music&ecology さらに使いやすくなった！イベントトートバッグBOOK 』 詳細

【earth music&ecology について】

パーパスとして「いいことあるかも＆できるかもという『期待』を増やす」を掲げ、「いいことある服。」をコンセプトに展開する「earth music&ecology」。株式会社ストライプインターナショナル（代表取締役社長：川部将士）の主力ブランドとして、日常によりそうトレンドアイテムをお届けしております。