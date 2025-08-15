【NFT漫画プロジェクト 第４弾】新人漫画家・小森しゃお が描く、孤高の制裁者『柊』の出版に向けて本日よりNFT販売を開始!!

株式会社CAICA DIGITAL

当社子会社の株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）は、審査制NFT販売所「Zaif INO」にて、新人漫画家・小森しゃお による新作漫画『柊』の出版を応援するNFTの販売を、本日2025年8月15日(金)より開始いたしました。

本作は、同社が株式会社実業之日本社 ライツ・事業開発部および株式会社実業之日本デジタルと協業し実施する「NFT漫画プロジェクト」の第４弾作品です。

《 NFT販売期間 》

2025年8月15日(金) ～ 2025年11月14日(金) 23:59

《 第４弾特設ページ公開 》

作家および作品紹介やNFTの詳細・購入方法などをご紹介する特設ページを開設いたしました。

→ 第４弾特設ページはこちら

https://zaif-ino.com/Series/250

物語の冒頭をお読みいただける試し読みページも同時公開しています。

→ 『柊』試し読みページはこちら

https://zaif-ino.com/media/hiiragi-sample/

NFTのご購入が作品の出版と漫画家の未来を支える力になります。

ぜひ特設ページ・試し読みをご覧いただき、『柊』と新人漫画家・小森しゃおの挑戦を応援ください。

NFT漫画プロジェクトとは

このプロジェクトは、読者の応援が直接クリエイターの力となり、漫画作品を世に送り出す、新しい出版の形です。

あなたのNFT購入が、この漫画の出版を実現させるための大切な一歩となります。 目標が達成されれば、電子書籍の出版が決定。さらに、作品が生み出す印税の一部がNFTの保有者に還元されます。 作家と共に、作品を創り上げる興奮を体験しませんか？

◎ NFT漫画プロジェクトの詳細はこちら

https://zaif-ino.com/media/nft-manga/

◎ 本プロジェクトで出版を目指したい方はこちら

https://zaif-ino.com/media/nft-manga-mangaka/

Zaif INOとは

Zaif INOとは、審査制NFTローンチパッド（一次販売所）です。

Zaif INOが審査することで厳選されたNFTを安心してご購入頂くことが出来ます。

さらに、クレジットカード決済対応しているため、暗号資産をお持ちでない方でも簡単にNFTを購入頂くことが可能なサービスです。

【Zaif INOサービスページ】https://zaif-ino.com/(https://zaif-ino.com/)

【NFTカード紹介ページ】https://zaif-ino.com/media/nft-card/(https://zaif-ino.com/media/nft-card/)

【Zaif INO公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/zaif_ino(https://twitter.com/zaif_ino)

【Zaif INO公式メールマガジン】https://zaif-ino.com/media/mailmagazine/(https://zaif-ino.com/media/mailmagazine/)

【Zaif INO公式Discord 】https://discord.com/invite/QvbqhjRZVs(https://discord.com/invite/QvbqhjRZVs)

【Zaif INO公式LINE 】https://line.me/R/ti/p/@841xxews(https://line.me/R/ti/p/@841xxews)

NFTを販売したいプロジェクト、企業様を随時募集しています。

ご興味がある方は zaif-ino@caica.jp までお問い合せください。

■「CAICA Web3 For Biz 」サービスサイトhttps://www.caica.jp/web3/(https://www.caica.jp/web3/)

■「CAICA Web3 For Biz」法人窓口https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9(https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9)

以上

会社概要

株式会社カイカフィナンシャルホールディングス

代表取締役 鈴木 伸

東京都港区南青山５丁目11番９号

https://www.caica.jp/cfhd/