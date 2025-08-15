【NFT漫画プロジェクト 第４弾】新人漫画家・小森しゃお が描く、孤高の制裁者『柊』の出版に向けて本日よりNFT販売を開始!!

株式会社CAICA DIGITAL


当社子会社の株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）は、審査制NFT販売所「Zaif INO」にて、新人漫画家・小森しゃお による新作漫画『柊』の出版を応援するNFTの販売を、本日2025年8月15日(金)より開始いたしました。



本作は、同社が株式会社実業之日本社 ライツ・事業開発部および株式会社実業之日本デジタルと協業し実施する「NFT漫画プロジェクト」の第４弾作品です。



《 NFT販売期間 》


2025年8月15日(金) ～ 2025年11月14日(金) 23:59


《 第４弾特設ページ公開 》


作家および作品紹介やNFTの詳細・購入方法などをご紹介する特設ページを開設いたしました。


→ 第４弾特設ページはこちら


https://zaif-ino.com/Series/250



物語の冒頭をお読みいただける試し読みページも同時公開しています。


→ 『柊』試し読みページはこちら


https://zaif-ino.com/media/hiiragi-sample/



NFTのご購入が作品の出版と漫画家の未来を支える力になります。


ぜひ特設ページ・試し読みをご覧いただき、『柊』と新人漫画家・小森しゃおの挑戦を応援ください。



NFT漫画プロジェクトとは




このプロジェクトは、読者の応援が直接クリエイターの力となり、漫画作品を世に送り出す、新しい出版の形です。


あなたのNFT購入が、この漫画の出版を実現させるための大切な一歩となります。 目標が達成されれば、電子書籍の出版が決定。さらに、作品が生み出す印税の一部がNFTの保有者に還元されます。 作家と共に、作品を創り上げる興奮を体験しませんか？



◎ NFT漫画プロジェクトの詳細はこちら


https://zaif-ino.com/media/nft-manga/



◎ 本プロジェクトで出版を目指したい方はこちら


https://zaif-ino.com/media/nft-manga-mangaka/



Zaif INOとは







Zaif INOとは、審査制NFTローンチパッド（一次販売所）です。


Zaif INOが審査することで厳選されたNFTを安心してご購入頂くことが出来ます。


さらに、クレジットカード決済対応しているため、暗号資産をお持ちでない方でも簡単にNFTを購入頂くことが可能なサービスです。


NFTを販売したいプロジェクト、企業様を随時募集しています。


ご興味がある方は　zaif-ino@caica.jp　までお問い合せください。


以上



会社概要


株式会社カイカフィナンシャルホールディングス


代表取締役 鈴木 伸


東京都港区南青山５丁目11番９号


https://www.caica.jp/cfhd/