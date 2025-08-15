【国際大会初優勝】ビートボックスラボの中学生が中国大会U-14部門で優勝

合同会社Beatbox Lab.(C) CNBeatbox

日本初のビートボックス専門スクールを運営する合同会社Beatbox Lab.（代表：山本一成／所在地：東京都新宿区）は、当スクール所属生徒の中学3年生「ihack2win(必胜黒客)」（ビートボックス歴約6年）が、2025年8月13日～15日に中国・広州のMAO Livehouseで開催された「China Beatbox Championship 2025（中国Beatbox锦标赛）」のU-14部門で優勝し、当スクール初の国際大会チャンピオンとなったことをお知らせいたします。

2025年8月13日～15日、中国・広州のライブハウス「MAO Livehouse（Zhongda）」にて開催された「China Beatbox Championship 2025（中国Beatbox锦标赛）」は、中国国内から多くのトップビートボクサーが集結し、国内外からトップレベルのビートボクサーが審査員として招聘された同国最大級のビートボックス大会です。

今回、当スクール所属における数少ない中国系生徒の「ihack2win(必胜黒客)」（中学3年生／ビートボックス歴約6年）が、U-14部門で見事優勝を果たしました。

ihack2winはこれまで公式大会での入賞歴はなかったものの、日々の練習で培った高いスキル、迫力ある音圧、そして観客を惹きつけるステージング力が高く評価されました。

■代表コメント（合同会社Beatbox Lab. 代表 山本一成）

「彼は本当に“勝ちにこだわる”姿勢を持っていました。その意志と技術を最大限引き出す形でパフォーマンスを二人三脚で構築してきました。今回、それが優勝という形で実を結び、本当に嬉しく思います。おめでとう！」

■受賞者プロフィール

・氏名（ステージネーム）：ihack2win(必胜黒客)（アイハックツーウィン）

・年齢／学年：中学3年生

・ビートボックス歴：約6年

・出場カテゴリ：U-14（Under 14）

・主な勝因：高いスキル、音圧、ステージング力

■今後の活動

現時点で次の大会出場予定は未定ですが、本人は「国内外のバトルに挑戦していきたい。一年間でまたレベルを上げたい」とコメントしており、今後さらなる活躍が期待されます。

■大会概要

・名称：China Beatbox Championship 2025（中国Beatbox锦标赛）

・開催日：2025年8月13日～15日

・会場：MAO Livehouse（Zhongda／中国・広州）

・主催：CNBeatbox

・大会URL：https://beatbox.fandom.com/wiki/China_Beatbox_Championship_2025

■写真素材

※下記写真はメディア掲載・転載可能です（要クレジット表記）

クレジット例：「(C) Beatbox Lab.」

(C) Beatbox Lab.

・優勝者発表シーン： https://vt.tiktok.com/ZSSKXgFKw/

・決勝戦の様子（優勝者は後攻）： https://vt.tiktok.com/ZSSKX4gHa/

■会社概要

・会社名：合同会社Beatbox Lab.

・代表者：山本一成

・所在地：東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

・事業内容：ビートボックススクール事業、イベント事業、研究開発事業

・設立：2022年3月24日

・公式サイト：http://beatboxlab.com

■本件に関するお問い合わせ先

合同会社Beatbox Lab.

担当：山本一成

E-mail：info@beatboxlab.com