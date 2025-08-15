SUUMO新CM、地図をなぞって検索する住まい探し 竹内涼真さんが4作目で初の外ロケ、風を感じる街歩きに注目

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）が運営する不動産・住宅情報サイト『SUUMO』は、2025年8月16日（土）より、竹内涼真さんが出演する新TVCM「竹内さんの地図から部屋探し」篇の放送を開始いたします。今回は、『SUUMO』の地図で物件を検索する機能を活用して住まい探し。『SUUMO』のTVCMでは4作目の出演にして初の外ロケで、風を感じながら街を歩き、実際に暮らすイメージを膨らませます。CM撮影の感想など、竹内さんへのインタビューも掲載しています。

CMのあらすじ・見どころ

竹内涼真さんとスーモが登場する本CMは、「地図からなぞって探す」という住まい探しのスタイルを、テンポよく描いたストーリーです。街並みをバックに、カメラ目線で「部屋探しは、場所からでしょ！」と語りかける竹内さん。『SUUMO』で地図をなぞって検索すると、次々とスポットが切り替わり、公園やカフェを巡るシーンへと展開していきます。なかでも、自然を感じる公園ではスーモとサッカーを楽しむシーンや、風が心地よく吹き抜ける中、竹内さんが「風、気持ちいい～」とひと言つぶやく演出も。風を感じながら街を歩くことで、“その街で暮らすイメージ”が自然と膨らむような空気感が表現されています。

その後、カフェでひと息ついた竹内さんは、最終的に「お、ここにしよ！」と笑顔で物件を決定。

「住まい探しはSUUMO！」のコピーとともに、楽しげに住まい探しをする様子が印象的に描かれています。

クレジット情報

『SUUMO』 TVCM「竹内さんの地図から部屋探し」篇（15秒）

公開・放映情報

2025年8月16日（土）よりTVCM放映開始

8月15日（金）0：00よりSUUMO公式YouTube(https://www.youtube.com/user/SUUMORECRUIT)にて、TVCM本編とメイキング＆インタビュー映像を先行公開します。

また、8月15日（金）夕方よりWebCMもYoutube、TVer、SNS上等で放映開始いたします。

・本編URL：https://youtu.be/vZBSgo5_d7s

・メイキング＆インタビューURL：https://youtu.be/2rrDw75K8gE

撮影エピソード

撮影中、竹内さんは一つひとつのカットで異なる演技の振り幅を見せ、現場の雰囲気をぐっと引き込んでいました。コミカルなシーンでは笑いがあふれ、台詞や動きにしっかりと意味を込めるような、まっすぐな演技には、スタッフが思わずうなずく瞬間も。テンポよいリアクションから、じんわりと納得感のある表情まで、ひとつのCMに込められた多様な感情表現と、それを楽しむ竹内さんの姿がとても印象的でした。

出演者インタビュー

――SUUMOのTVCMに出演されて今回で4作目となりました。継続して出演されていることについて、お気持ちを教えてください。

毎回、いいCMにしたいなと必死にもがいています。今回も「盛り上げていこう！」という気持ちはありましたが、実は今回、初めて外ロケだったんです。（スーモと）一緒に外を歩いて風を感じてみたら、力みすぎてもダメだなということに気付かされました。

――SUUMOの地図検索機能”なぞって検索”はご存知でしたか？実際に使ってみていかがでしたか？

正直、知らなかったんですが（笑）、実際に使ってみるとすごく簡単ですよね。地図を見て「このエリアがいいんだよな」っていうのがあるじゃないですか。それを地図上で自由になぞれるのは素晴らしい機能だなと思います。今まで一生懸命、条件を入力していたので、とても簡単ですよね。

――住まいを地図や場所から探す際に、こだわりの条件があれば教えてください。

風かな～。今回のCMでも「風、気持ちいい～」って言うシーンがあるんですけど、風を探しています。もちろん、職場に近いとか、自分の好きなものが近くにあるっていうのも大事なんですけど、風が気持ちいいところって良くないですか？

――たとえば理想の一日の動線（職場→ジム→カフェ→家など）を考えながら、その生活圏をなぞって検索するのもアリだと思いますが、竹内さんの理想の1日の動線について教えてください。

まず朝5時半に起床して、そこから30分くらい散歩したいですね。帰ってきて一日のスケジュールを確認して、朝ごはんを食べて、英語のレッスンもして、脳を起こしてからジムに行ってトレーニングしてから仕事に行きますね。仕事は16時くらいに切り上げて、明るいうちからテラスとかでお酒をたしなんで、20時くらいには帰って。お風呂に入って21時半くらいには寝たいですね。

なかなか実際にはできないですけど、たまにそういうことができる日があると嬉しいですね（笑）。

――「なぞって検索」は、物件を探せる機能ですが、竹内さんが今探し求めているものやことはありますか？

自分に合う枕ですね。まだ一番合う枕に辿り着いていなくて…何かいいのないですか？（笑）

――この夏、“暑い日の休日”をおうちで過ごすなら、どんな一日を過ごしたいですか？

子どもたちがよく入る小さいプールあるじゃないですか？室内でそれをやりたいですね（笑）。ポップコーンとか用意して、ドラマや映画を見てゆっくり楽しみたいですね。

――最後に、この夏の目標はありますか？

東京都、ボディビル大会、予選出場！（笑）

…って、あくまで目標なので、達成できない可能性もあります（笑）。

出演者情報

竹内 涼真

1993年4月26日生まれ、東京都出身。

2013年に『minaカレ』(主婦の友社)オーディションでグランプリを受賞。

翌年、EX『仮面ライダードライブ』の主演に抜擢。近年は、映画『アキラとあきら』、EX『六本木クラス』、WOWOW『落日』、NTV×Hulu『君と世界が終わる日にSeason1~4』、映画『劇場版 君と世界が終わる日に FINAL』、EX『Believe-君にかける橋-』、TBS『ブラックペアン シーズン2』、Amazonオリジナルドラマ『龍が如く ～Beyond the Game～』などに出演。2025年12月にNetflixにて主演映画「10DANCE」が配信予定。

カットデータ

『SUUMO』TVCM「竹内さんの地図から部屋探し」篇（15秒）

