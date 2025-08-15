【10月３日（金）まで参加者募集中】経営層向けダイバーシティ推進セミナー ～男性育休で職場をブラッシュアップ！～ ＜無料＞

神奈川県

男性の育休取得推進の取組を通じて、男性の家庭参画の重要なポイントとなる「職場の意識改革・行動変革」を図ることは、多様な人材が活躍できる職場づくりに繋がります。講師自身が男性育休を取得した体験談を交え、組織を成長に導くヒントを紹介します。

- 日時セミナー：令和７年10月16日（木）13:30～15:30個別相談：令和７年10月23日（木）、24日（金）各10:00～12:00（１社１回50分）- 開催方法オンライン（セミナー、個別相談ともにZoomを使用）- 内容（１）なぜ男性育休？ 多様な人材活躍に向けて（２）男性育休の理解 ～体験談を交えて～（３）男性育休のメリット（グループ意見交換を含む）（４）男性育休取得促進に向けたイクボスマネジメント（企業の取組事例紹介動画を含む）（５）ミニワーク（自社にとっての男性育休、取り組みたいこと）- 講師セントワークス株式会社 ワーク・ライフバランスコンサルタント 一之瀬 幸生氏- 対象経営者、役員、部長、人事担当、ダイバーシティ推進担当、育休推進担当等- 定員セミナー：30名程度、個別相談：４社（セミナー、個別相談ともに申込多数の場合は県内企業・事業所を優先の上、抽選）- 受講料セミナー、個別相談ともに無料- 申込み・締切令和７年10月３日（金）までかながわ男女共同参画センターホームページにて、お申込みの際の注意事項を御確認の上、電子申請入力フォームから申込み。（URL）https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/kouza_event/keieisou_2025.html- 主催かなテラス（神奈川県立かながわ男女共同参画センター）- 共催相模原市、横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、三浦市、厚木市、伊勢原市、海老名市、二宮町、中井町、大井町、山北町、箱根町、湯河原町- 問合せ先かなテラス（神奈川県立かながわ男女共同参画センター）参画推進課電話 0466-27-2115休館日：月曜日、９月16日（火）、23日（火）、10月14日（火）