学生による国際ピッチ大会「World Student Pitch Philippines 2025」8月16日（土）マニラで初開催！
2025年8月16日（土）13:30～16:00（PST）、フィリピン・マニラのスタートアップ拠点「Launchgarage」にて、学生起業家による国際ピッチコンテスト「World Student Pitch Philippines 2025（WSP Philippines 2025）」が初開催されます。
フィリピン国内各地から50組を超える学生チームがエントリー。厳正な書類審査と予選を勝ち抜いた上位10チームが本選ステージに立ち、世界市場を見据えた革新的な事業アイデアを全編英語でプレゼンテーションします。彼らの挑戦は、単なるコンテストにとどまらず、国境を越えたコラボレーションや投資機会の創出にもつながります。
■本大会の見どころ
フィリピンを代表する学生起業家たちが、英語によるプレゼンテーションを通じ、自らのビジネスアイデアを世界へ発信します。登壇するチームは、グローバルな視点と革新性を兼ね備えた提案を行い、次世代の起業家精神を体現します。
審査員には、フィリピンのスタートアップ業界を牽引する著名な起業家や投資家を招聘。本大会は、フィリピンのベンチャーキャピタル（VC）やスタートアップエコシステムとの強固なパートナーシップのもと、学生主体で企画・運営されており、同国の学生起業家コミュニティを象徴する一大イベントとなります。
■審査員
Jay Fajardo：Managing Director of Launchgarage / Founder & CEO of PROUDCLOUD
Nikko Guiam：Senior Investor / Investments Associate at Founders Launchpad
Rico Bautista：CEO of ETX Ph (under WEI2SUCCESS, INC.)
Donn Gamboa：Co-Founder & CEO of White Cloak Technologies, Inc.
■「World Student Pitch 2025」とは
「World Student Pitch Philippines 2025（WSP Philippines 2025）」とは、「学生を世界とつなぐ起業のハブとなる」というビジョンのもと、日本発の学生ピッチイベント「YUME PRO」を世界へ展開するグローバルプログラムです。
■開催概要
イベント名：The World Student Pitch Philippines 2025（WSP Philippines 2025）
日時：2025年8月16日（土）13:30～16:00（PST）
会場：Launchgarage（Level 2 Industria Mall at Circulo Verde, Calle Industria, Quezon City, 1110 Metro Manila, Philippines）
使用言語：英語（全編）
■冠スポンサー クレドホールディングス株式会社
■スポンサー
株式会社EDGE
永興日本語学校学園
杏林国際語学院
サム教育学院
BLINC Technologies (https://www.facebook.com/blinctech)
ETX Ph (https://www.linkedin.com/company/etx-ph/)
Founders Launchpad (https://www.founderslaunchpad.vc)
Launchgarage (https://www.launchgarage.com/)
White Cloak Technologies Inc. (https://www.whitecloak.com/)
■パートナー
AWS Cloud Clubs Philippines, AWS Learning Club - JRU Ch., AWS Cloud Club - University of Cabuyao, AWS Learning Club - UPHSL, BulSU Microsoft Student Community, Campus DEVCON, Data Engineering Pilipinas, DEVCON Laguna, GDSC DLSU, Microsoft Azure Community Philippines, Microsoft Student Community - TIP Manila, Society of Information Technology Students (SITeS) of Pamantasan ng Cabuyao,
■本件に関するお問い合わせ先
The World Student Pitch
担当：山城
TEL：03-6280-6885
Email：info@world-sp.com