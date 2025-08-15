新スポーツYOU.FOが地域連携を強化「和光北インター周辺地域クロスリンク交流会」でプレゼン

一般社団法人日本YOU.FO協会

2025年7月23日、和光市中央公民館にて「和光北インター周辺地域クロスリンク交流会」が開催され、行政・企業・団体が一体となって和光北インター周辺地域の発展と連携について意見交換を行いました。



日本YOU.FO協会は本イベントに参加し、新スポーツ「YOU.FO」の魅力や、スポーツを通じた地域交流・健康促進の可能性についてプレゼンテーションを行いました。

これまでに、和光市の越後山中央公園にて地域向けの体験イベントを2回実施しており、子どもから大人まで幅広い世代が参加。今回の交流会参加は、そうした過去の活動を踏まえ、地域との連携をさらに強化することを狙いとしています。

またプレゼンでは、今年7月に東京で開催された「YOU.FOワールドカップ2025」での日本チームの優勝や、YOU.FOが持つ「世代や国籍を超えて楽しめる」という特性を紹介。

今後もYOU.FO協会は、行政や企業、地域住民と協力しながら、スポーツを通じたまちづくりと地域交流を推進していきます。

当日の映像

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ogHdYbfYKMg ]

■ YOU.FOとは？──オランダ生まれの新感覚スポーツ

YOU.FO（ユーフォー）Ringcrossは、オランダで開発されたスティックでリングを飛ばすチームスポーツです。年齢・性別・経験に関係なく楽しめるよう設計されており、接触プレーが禁止されているため、セルフジャッジを基本とするフェアでリスペクトに満ちた競技文化が魅力です。



スピード・戦略性・空間把握能力が求められる競技性に加え、プレーヤー同士の信頼と協力をベースにした“人と人がつながるスポーツ”として、欧州・アジアを中心に普及が進んでいます。

※下記は越後山中央公園で実施した際の映像です。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rVlhpFYqnfc ]

■ 本件に関するお問い合わせ

選手・協会スタッフへの取材など、随時ご相談を受け付けています。また、YOU.FOを企画・イベント・教育・番組等に導入したいというご相談も歓迎しております。資料提供や体験機会の調整も可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

一般社団法人日本YOU.FO協会（広報担当）

info@youfo.or.jp

Instagram：@youfo_japan(https://www.instagram.com/youfo_japan/)