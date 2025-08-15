“テレビ離れ”時代に若者がハマるショートドラマ--本場・米国市場に挑戦、日本発ヒット作『あな嫌』が海外展開へ

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、ショートドラマ作品『あなたのことが死ぬほど嫌いです』の海外展開を発表いたします。

配信開始は8月22日（金）を予定しており、世界トップクラスのショートドラマ市場である米国のほか台湾・韓国を皮切りに、グローバル展開を見据えた英語字幕版の提供を開始します。



また、海外展開に先駆けて、8月19日（火）にはIPホルダー向けに、本作のヒットを支えた戦略設計を紐解くセミナーを開催します。

セミナーの申し込みはこちら :https://studio15.co.jp/seminar-short-drama-utilizing-ip-licensing-20250819

背景：「テレビ離れ」の時代にショートドラマが人気を集める

課金型ショートドラマのヒット作の英語字幕版を３カ国で配信開始若者がテレビを見ない傾向に出典：総務省 情報通信白書（https://www.soumu.go.jp/main_content/001017159.pdf）

若年層の“テレビ離れ”が進む中、10～20代のテレビ視聴時間は近年大きく減少しています。

主なメディアの平均利用時間を調査した総務省によれば、2020年からの5年間でテレビの平均利用時間は約76％まで縮小しています。

特に2024年の平日視聴時間では、10代は70代のわずか約12％にとどまり、「若者がテレビを見ない」傾向が鮮明となっています。

世界ではアメリカを中心にショートドラマ市場が急成長出典： Sensor Towerプレスリリース（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000100064.html）

世界では長尺ドラマからスマホで手軽に楽しめる「ショートドラマ」へと視聴スタイルが変化し、同市場は2029年に8兆円規模へ成長すると予測されています（※1）。

日本でも470億円市場へと拡大が見込まれ、国境を越えた日本発ショートドラマへの注目が高まる中、『あなたのことが死ぬほど嫌いです』の海外進出は、“ショートドラマの本場”アメリカへの挑戦となります（※2）。

※1 出典：YHリサーチ

※2 出典：株式会社日本能率協会総合研究所（https://mdb-biz.jmar.co.jp/20250516）

230万DLされる人気ショートドラマアプリBUMPのヒット作を世界へ“逆輸出”

小説投稿サイト「エブリスタ」で累計426万PVを記録した、さいマサ氏の人気作を原作にした本作は、2025年4月の配信開始以降SNSで話題を呼び、BUMP「2025年上半期ショートドラマ視聴ランキング」でTOP5入りを果たしました。

主演はZ世代に人気の石川翔鈴と、“ウルトラマンオーブ”主演の石黒英雄。不倫を巡る夫婦の心理戦を、1話約3分のショートドラマで描き、幅広い世代から支持を集めています。

今回の取り組みは、中国や米国など海外から輸入されてきた「ショートドラマ」というフォーマットを、日本から世界へ“逆輸出”する試みとなります。

作品情報

タイトル：あなたのことが死ぬほど嫌いです

主演：石川翔鈴、石黒英雄

海外展開開始日：2025年8月22日（予定）

配信先：BUMP※3

※3 BUMP：DL数230万超・配信タイトル数110本以上を誇る、1話1-3分のショートドラマアプリ

本作はなぜヒットしたのか？ショートドラマ戦略の裏側をオフライン限定で公開

初の海外展開が決定した『あなたのことが死ぬほど嫌いです』のヒット要因を紐解く、ショートドラマ戦略セミナーを8月19日（火）にstudio15オフィスにて開催予定。

セミナーでは、統括プロデューサーの高橋からメディア・IPホルダー向けに本作の戦略設計、専門家2名からは海外事情や日本での市場予測など、ショートドラマの未来を解説します。

開催概要

日時：2025年8月19日（火）19:00～（開場18:30～）※セミナー後懇親会予定

場所：studio15オフィス（渋谷サクラステージ）

アクセス：https://studio15.co.jp/blog/accessjr

形式：オフライン開催（20名限定・抽選性）

参加費：無料（事前申込制）

共催：株式会社Minto、株式会社ぬるぬる

セミナーの申し込みはこちら :https://studio15.co.jp/seminar-short-drama-utilizing-ip-licensing-20250819

＜studio15事業概要＞

JR渋谷駅直結の渋谷サクラステージ21Fにあるオフィス

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計4億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。

また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」の3種に認定されています。

■studio15では話課金ドラマにも力を入れております

・200万DLのショートドラマアプリ「BUMP」で『あなたのことが死ぬほど嫌いです』がランキング1位を獲得：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000043271.html

・ショートドラマシナリオ甲子園 大賞受賞作『マタニティリベンジ-今からあなたに復讐します-』、2/12配信開始：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000043271.html

・4億再生以上のショートドラマを制作するstudio15と180万超の原作数を誇るindent初の共同制作プロジェクト第1弾が公開：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000043271.html

TikTok Media Buying Professional取得済み

TikTok製品に精通した専門家に与えられる、TikTokメディアバイイング認定資格「Media Buying Professional」を、10名以上のメンバーが取得済み。TikTok運用に不可欠な専門知識を備え、成果に直結する提案・支援を行っています。

■studio15会社概要

所在地：〒150-6221 東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階

設立：2019年1月23日

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

親会社：株式会社セレス（東証プライム市場上場：3696）https://ceres-inc.jp/

