【L′ECHOPPE】CHASSE 別注　発売

株式会社ベイクルーズ

スウェットのステレオタイプを塗り替えるセットアップが完成した。アノニマスなレーベル・チェイスと大阪のムスターヴェルクとの三者別注により生まれたそれは、トップスがＶネックのフーディ、パンツが細身のストレートの組み合わせ。素材は今作のために特別に制作されたハリのあるコットン。裏地のループ数を細かく調整することで、しっかりとした存在感を持ちながら肌離れも通気性も良く、スウェットにありがちな密閉感が少ない。

パンツには大ぶりなポケットや印象的なジップが配され、パンツの裾やフーディのネック部分は無双仕立てで丁寧に処理を施している。ラフな印象と上品な空気。ストリートのようなモードのような、匿名的でストイックな存在感。ヘルムートラングやラフシモンズを思わせるような緊張感と、リラックスな着心地。いくつもの要素が混じり合いながらミニマムなところへ着地するその印象は、CHASSEというブランドを手掛けるある人物を思わせる。

やや長めのレングスを引きずったり、上下別々に使ったり、いわゆるワンマイルウェアとして扱うのが勿体なく感じるような、ファッションではないファッション性を持った服をぜひ楽しんでほしい。

【 CHASSE / チェイス】

_______________________________________

08,16 (sat) release

_______________________________________

CHASSE

DMG -CTN ML EX

37,400 yen in tax

_______________________________________

color : GRAY、BLACK

_______________________________________

発売店舗

L’ECHOPPE青山店

_______________________________________

■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：窪田 祐

取締役CEO ：杉村 茂

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。