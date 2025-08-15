J.S.HOMESTEAD × ANACHRONORMによる新カプセルコレクション〈0404〉がローンチ。

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役CEO：杉村 茂）が運営するJOURNAL STANDARDよりJ.S.HOMESTEAD（以下HS）と〈ANACHRONORM（アナクロノーム）〉によるカプセルコレクション〈0404（ゼロヨンゼロヨン）〉が2025年8月16日（土）より発売開始となります。



"Not Found"── 見つからない価値を、あえてかたちに0404は、既存の文脈や過去の引用にとらわれず、まったく新しいヴィンテージ像を追い求める実験的なプロジェクトです。


日本国内の職人の手によって一点ずつ丁寧に施されたハードウォッシュやダメージ加工は、過去にも未来にも存在しない“今”という時代を刻み込みます。クラフトマンシップとストリート感覚が交差する、未踏のスタンダードがここに誕生します。



発売情報


発売日：2025年8月16日（土）


展開店舗：表参道、大宮、横浜、名古屋BCS、ルクア大阪、なんば、ベイクルーズオンラインストア(https://baycrews.jp/item/list?q_mtype=0&q_silbl=327566)


※本コレクションはJOURNAL STANDARDのみの展開です。ANACHRONORMでの展開はございません。



本リリースでは、以下3カテゴリーにわたる特別アイテムを展開いたします。それぞれに異なる視点と加工技術が注がれたラインナップです。



〈0404（ゼロヨンゼロヨン）〉カプセルコレクション

J.S.HOMESTEAD × ANACHRONORMによる協業企画。
"Not Found"をテーマに、唯一無二のヴィンテージ像を追求したシャツ、パンツ、スウェットを中心とするコレクションです。



0404 SWEATCREW


\30,000+tax/SIZE/M、L


シャリ感ある太番手の裏毛素材を使用。プリントとダメージ加工を加えながら、程よい肉感とドライな着心地を両立。加工内容：中白反応染料による製品染め＋特殊脱色＋リアルな日焼け風加工＋剥がれ感のあるロゴプリント。






0404 CHAMBRAY SHIRT


\38,000+tax/SIZE/M、L


国産インディゴシャンブレーを使用し、両脇マチ付きのワークシャツに大きめのミリタリーポケットを配置。岡山の工場による巻き縫い製法で仕上げ、アナクロノームのシグネチャーカラーである赤のアクセントを各所に施しています。加工内容：ライトオンス当て布の手縫いステッチ＋ストーンバイオブリーチ＋特殊脱色による複合加工。






0404 PAINTER PANTS


\45,000+tax/SIZE/M、L


国産8号帆布を使用した、無骨で重厚感のあるワイドペインターパンツ。裏ダブルニー仕様により耐久性を強化しつつ、リペア感あるディテールで仕上げました。加工内容：硫化染料による製品染め＋サンドブラスト＋ストーンバイオウォッシュ＋ハンドステッチ。※長時間の洗い加工により、ハーフサイズ程度の縮みがあります。






Dickies × ANACHRONORMDART PAINT DOUBLE KNEE PAINTER PANTS

\43,000＋tax/SIZE/030.032.034.036.038


DickiesとANACHRONORMによるコラボレーション第2弾。
ワークパンツの定番であるペインターパンツをベースに、実際のペインターが長年の作業を通じて蓄積したような、リアルなペンキ痕を再現。タフな素材と、ヴィンテージライクな風合いを生み出す加工技術が融合した、存在感ある一本に仕上がっています。






ANACHRONORM HS 別注

LIGHToz COVERALL/\60,000+tax/SIZE/S、M、L


※0404ライン外のスペシャル別注アイテム。8月末発売予定


ハードなウォッシュ、繊細な脱色、職人によるダメージ＆リメイク、そしてオリジナルの顔料スプレー仕上げにより、鮮やかなインディゴが際立つ唯一無二のカバーオール。


※ ANACHRONORM公式でも発売いたします。（リリース時期は異なりますのでご注意ください）





INFO


J.S.HOMESTEAD × ANACHRONORM 「0404」

特設ページ


https://baycrews.jp/feature/detail/16272


(※8/15公開)





【本コレクションに関するお知らせ】


JOURNAL STANDARD × ANACHRONORM


「0404」スペシャルコレクションのお問い合わせ窓口について



この度、JOURNAL STANDARDとANACHRONORMによるスペシャルコレクションが発売となります。本コレクションは、JOURNAL STANDARDの店舗および公式オンラインストアのみでの展開となります。つきましては、本コレクションに関するお問い合わせは、お手数をおかけいたしますが、下記JOURNAL STANDARDのカスタマーサポート、または各店舗までお願いいたします。ANACHRONORMへの直接のお問い合わせはご遠慮いただけますよう、何卒お願い申し上げます。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。


【お問い合わせ先】JOURNAL STANDARD表参道/0364187961


About ANACHRONORM

『The New Vintage for the Next Era』


Anachronism(時代錯誤)　＋　norm(基準)　＝　ANACHRONORM


例えば100年前に作られたデニム。時を経て、歴史を刻み、価値あるモノとして現在に残るVintage。大量に生み出されては消費される現代ファッションとの違いはどこにあるのか。人の手によるモノづくりから生まれる味わいか。長い年月をかけて加わる付加価値化か。それとも100年の時を経て今に残る希少価値か----。


ANACHRONORMは『次なる時代の新たなヴィンテージの創造』をコンセプトに、時を超えて伝え残すことのできるモノづくりを目指すレーベルです。


Official Instagram：https://www.instagram.com/anachronorm262/


Official website：https://anachronorm.jp/



About J.S.HOMESTEAD

ヴィテージへの愛情と深い知識に基づき、時流を捉えた独自の感性で再編集した商品群を展開。現代の様々なシーンに対応するスタイリングで提案します。


Official Instagram：https://www.instagram.com/js_homestead/


