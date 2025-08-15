【無料セミナー開催！】CBTS×公職研 『近年の自治体採用事情と今後の展望』

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

CBT・IBT試験等の試験運営業務をメイン事業とする株式会社CBTソリューションズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司、以下CBTS)は、公職研との共催で、2025年9月3日(水)に無料セミナー「近年の自治体採用事情と今後の展望」を開催いたします。

近年、多くの自治体で人材確保が難しくなっており、採用方法の見直しや試験制度の刷新が急務となっています。特に「母集団をどう確保するか」や「受験者の多様化にどう対応するか」といった課題が顕在化しています。

その解決策として、注目を集めているのが新しい受験方式「Computer Based Testing（CBT）」です。

本セミナーでは、自治体の採用事情に触れながら、CBTの特徴やセキュリティについて詳しくご説明いたします。

【こんなお悩みにアプローチ】

- 採用試験準備や運営にかかるコストが大きい- 技術系・資格系の採用の母集団形成がうまくいかない- オンライン採用も気になるがセキュリティ面が不安

また、申込者全員にアーカイブを配信+セミナーご視聴後のアンケートご回答でセミナーの投影資料をお送りいたします。

ぜひお気軽にお申し込みください！

【申込詳細ページ】

二次元コードまたは下記URLよりお申し込みください。

https://hs.cbt-s.com/webinar_202508

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/62024/table/90_1_43ea207648adc1c4bad42b8b5cb16dac.jpg?v=202508160125 ]

【会社概要】

株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業

試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス

事務委託・印刷・データ処理・分析サービス

学びのメディア『日本の資格・検定（https://jpsk.jp ）』の運営

就職マッチングサービス『資格de就職（https://jpsk-job.jp ）』の運営

宅建士に特化した転職エージェント『TAKU-TEN（https://taku-ten.jp ）』の運営

直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営（https://cbt-s.com/professional-tc ）)