【無料／9月12日(金)19:30】秋商戦は人脈で差がつく！SNS×AIで年間4,000人集める幹事力・交流会集客術オンライン講座！！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、代表の井上が自らスピーカーを務め、2025年9月12日(金)19:30～マーケティング視点で学ぶ交流会集客術について、オンラインセミナーを開催すると発表した。

2025年9月12日(金)19:30～マーケティング視点で学ぶ交流会集客術／年間4000人を集める幹事の実践ノウハウ

【9月12日(金)19:30-20:00】マーケティング視点で学ぶ交流会集客術～年間4000人を集める幹事の実践ノウハウ～ / 井上裕介(KOBUSHI MARKETING代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4528276/view

年間4,000人を動員！秋の人脈づくり黄金期に学ぶ「幹事力×集客力」

秋は新規案件の仕込みや異業種交流が活発になる“人脈ゴールデンシーズン”。その中で、年間4,000人を集めるKOBUSHI MARKETING代表 井上裕介が、交流会幹事として培った「集客・運営・ビジネス化」の極意を30分で公開します。幹事は面倒な役割に見えますが、実は“記憶に残る存在”として圧倒的な信頼と人脈を獲得できる戦略ポジション。名刺交換からSNS活用、AIによるリスト管理、個別DMの作成術まで、参加率と満足度を同時に高める3大集客法則を解説します。さらに、当日の場づくりで効果的な「トスアップ紹介術」や、スポンサー制度による収益化モデルも紹介。単なる交流会を、持続可能で利益を生むマーケティング活動に変える方法を学べます。秋商戦に向けて人脈と集客力を一気に強化したい経営者・営業担当・コミュニティ運営者必見のオンラインセミナーです。

開催詳細

日時

2025年9月12日(金) 19:30～20:00

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/4528276/view

スピーカーのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/