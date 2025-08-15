AI・SNS・DXを活用した実践型セミナーシリーズ、8月27日より4回にわたって開催決定！

株式会社BOTANICO

株式会社BOTANICO（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐藤洋平）は、AI、SNS、DXをキーワードに、ビジネス成長を支援する全4回のオンラインセミナーシリーズを2025年8月27日（水）より順次開催いたします。

各回は、異なる業種・企業と共催し、経営・営業・マーケティング・業務改善において実践的な成果を生み出してきた「仕組み化」の最新事例やノウハウを共有。参加費は無料で、経営者・広報・DX推進担当者・マーケティング責任者など、業務の効率化と売上向上を目指すすべてのビジネスパーソンにとって有益な内容となっています。

■開催概要

【開催形式】オンライン（Zoom）

【各開催時間】15:00～16:00

【参加費】無料（事前申込制）

【対象】経営者／事業責任者／マーケティング・営業・DX部門ご担当者など

【申込方法】以下の各申込フォームより、希望の回にお申し込みください

■セミナースケジュール

8月27日（水）

「SNS×AI活用によるブランディング戦略と売上創出セミナー」

（主催：株式会社BOTANICO）

SNS運用の“作業”から“戦略”への転換。AIによる工数削減、成果を最大化するブランディング設計を解説。

申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf67qjCBA9vbYNsBBapSEalN3vCH2X9dqKsEstdV0kAotAB-w/viewform)

9月10日（水）

「事業拡大を加速するAI×集客・DX×シクミ化で組織最大化セミナー」

（共催：株式会社リコー × 株式会社BOTANICO）

属人化を脱却し、営業活動・業務の再構築を実現する「AI×DX×シクミ化」の実例を公開。

申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS2PfmBHyPshHJ3tRj2a3hh1SWlgsAs7hmFpX6L16ISiCpJg/viewform)

9月17日（水）

「リード活用から業務改善を最大化！AI×DX×集客・効率化セミナー」

（共催：株式会社Festal × 株式会社BOTANICO）

リードの獲得～活用～追客～成約までの流れを“分断なく”つなぐ営業DXの最新手法を紹介。

申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2JL5nTRQRpM-JfiAroS8T5-vYA2UDcq26hCUE8jNcg9ZFww/viewform?usp=sharing&ouid=105097343556117681271)

9月24日（水）

「最先端AIと仕組みが導く！住宅・建築会社の集客革命セミナー」

（共催：株式会社物件王 × 株式会社BOTANICO）

アナログ業界を抜本的に変える、住宅・建築業界向けの「AI×SNS活用術」とデジタル集客の成功事例を解説。

申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjaYiq_7SnlkiEK1TrtEaHWQTqVS0QjV7WrJqfTVCdM4fO-w/viewform?usp=sharing&ouid=105097343556117681271)

株式会社BOTANICOについて

デジタルマーケティングをベースにした分析・企画・デザイン・開発を得意とする会社です。

目指すKGI（目的）に合わせて、KPI（手段）の策定や、KGI実現に向けた デジタルマーケティングプランの考案、ネット広告の効果シュミレーションなどを行います。共に試行錯誤しながら成長していける、そんな関係性を クライアントと共に築くことを目標としています。

・代表取締役CEO：佐藤洋平

・執行役員：松江 舞子

・執行役員：長谷川文哉

・所在地：神奈川県横浜市

・コーポレートサイト：https://btnc.co.jp/