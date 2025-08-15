【レモンボトル】公式アカデミー講習制度が2025年9月1日より開始！

株式会社BOX

脂肪融解施術で注目を集める「レモンボトル」。

その効果と安全性を正しく理解し、確かな技術でお客様に提供できる技術者を育成するため、2025年9月1日より日本国内で公式アカデミー制度をスタートします。全国の施術者と美容サロンオーナーに向け、理論から実技まで体系的に学べる環境をご提供します。

Bloom Beauty（株式会社Bloomが運営する総合美容商社ブランド）が実施する公式アカデミー講習制度のイメージ

背景

近年、美容業界で話題の「レモンボトル」は、その短期間での変化や施術効果により、全国の美容サロンやクリニックで急速に広まっています。しかし一方で、誤った使用方法や知識不足によるトラブルも報告されており、安全で効果的な施術のためには、正しい情報と技術の習得が不可欠なため、総代理店を務める株式会社リュクスとBloom Beauty（株式会社BOXと株式会社Bloomが共同で運営している総合美容商社ブランド）が共同で実施することが決定いたしました。

アカデミー講習制度の目的

本アカデミー講習は、製品の正しい理論、施術技術、安全管理、カウンセリング方法までを包括的に学べる公式教育プログラムです。受講者には修了証を発行し、認定サロン・認定技術者として活動いただけます。

アカデミー講習の注意喚起

韓国 LEMONBOTTLE 本社(SID MEDICOS CO.,LTD.)及び株式会社リュクスから正式認定を受けた日本で2社のみが実施できる特別な講習になりますので、模倣講習や偽情報には十分ご注意ください。

アカデミー講習の特典

・韓国本社認定のDiploma発行

・製品仕入れ価格の割引適用

がございますので、ぜひお早めに受講をおすすめしています。



アカデミー講習の詳細

以下のプログラムをオンラインにて約2時間かけて実施しています。

１）アカデミー制度とは

２）レモンボトルとはどんなブランドなのか

３）〈Ampoule solution〉脂肪分解剤のご説明

４）〈Skin booster〉美白肌再生美容液のご説明

５）〈Master cream〉術後鎮静ケアクリームのご説明

６）今後の流れ

申込方法

公式アカデミー講習制度は公式LINEからのみご応募いただけますので、お早めに以下公式LINEのご登録をお願いいたします。また一般消費者の参加を避けるために、サロン及びクリニック情報の確認をとらせていただけたサロン様のみ、ご案内させていただいております。

開催概要

・開始日：2025年9月1日（月）～毎月開催

・会場：zoom（オンライン）にて実施

・費用：44,000円/法人（Diploma1枚につき）

・所要時間：約2時間（1日で終了）

・受講資格：美容サロン・エステサロン経営者、施術経験者、美容関連資格保持者

・受講方法：公式LINEより申込受付（2025年8月13日開始）

・公式LINE：https://lin.ee/zEpgg6a