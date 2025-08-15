＜事後レポート＞子どもの言語コミュニケーション発達を基盤に作られた評価法「LCSA」を用いた評価法・支援に関する講座と事例検討会をオンラインで開催（2025/7/27）

一般社団法人ことばサポートネット

LCスケールは0-6歳の乳幼児の言語コミュニケーション発達を基盤にしてつくられた検査法です。語彙や文法、文のつながり、コミュニケーションなどの領域について、発達上の長所や課題を知り、支援プログラムの立案に役立てることを目的として作成されました。その学齢期版がLCSAです。

LCSA言語・コミュニケーション発達スケール

学齢期には、「先生の話を聞いて理解する」「語彙を学ぶ」「整った文を話す」「読む」などの、ことばにかかわるさまざまな側面の育ちが期待されます。「ことばの遅れ」と言っても実態はさまざまです。この検査は言語・コミュニケーションを複数の側面から評価し、現れている問題の背景を明らかにし、より効果的な支援につなげるために用いられています。

前半の講習会では、検査の実施方法や解釈の仕方、支援のアイディアについての講義を、後半の事例検討会では、架空事例を用いての評価の解釈、目標や訓練プログラムについて参加者同士での意見交換を行いました。

実施概要



開催日：2025年7月27日(日)

開催方法：オンライン（Zoom）

対象者：

・ST(言語聴覚士）、保健師など発達支援にかかわる専門職の方

・療育関係者、園や学校の先生など、子どもに関わるお仕事に携わっている方

受講者：言語聴覚士、教員など のべ152名

講師



講師／ファシリテーター：東京学芸大学名誉教授 大伴潔先生

進行役／助言役：中川信子先生

当日のプログラム

■13:00～15:00 LCSAの実施と指導・支援の実際

■15:30～17:30 専門職向けLCSA事例検討会

当日の様子

当日は、言語聴覚士・学校のことばの教室の先生等、多数の方にご参加いただきました。

13:00からの講座では、LCSAの内容や実施方法をはじめ、結果の解釈や支援への活かし方まで、大伴先生に丁寧に解説していただきました。正確なアセスメントをとることだけでなく、それを実際の支援にどう生かしていくのか、具体的なモデル事例も交えてご解説いただきました。

15:30からの事例検討会では、4名の参加者の方にご登壇いただき、架空事例について、支援の目標や、具体的な指導方法などを発表していただきました。熱い意見交換がなされ、他の支援者が、子どもの様子や検査結果から何を読み取り、どのように支援の道筋を立てていくのか、思考の過程を知ることができる貴重な機会となりました。

参加者の声（一部抜粋）

【LCSAの実施と指導・支援の実際】

- 興味がある内容だったので、大変勉強になった。教室での購入を検討したいと思った。- LCSAの概論や子どもたちへのアプローチを学ぶことができ勉強になりました。- 下位検査の項目ごとに、このような反応があるときはこういう事が考えられるといった、臨床場面を想定しての解説があった点が参考になりました。- 言語発達やLCSAについての基本を知ることができました。また検査結果からどんな支援ができるかがわかり、9月から早速実践をしてみたいと思います

【LCSA事例検討会】

- 同じお子さんについて、いろいろな先生がたの見立て、計画立案、具体的な支援方法を丁寧に教えていただけたり、大伴先生と中川先生、高松先生から、貴重なお話もたくさんいただくことができ、理解が深まり、自分に足りない視点をいろいろいただき、染み入り、感謝のきもちでいっぱいです。- 今回、様々な立場の方々で事例検討できたことが大変勉強になりました。それぞれの方が紹介された教材についても、視野を広げる良い機会となりました。また、支援は児童だけでなく、保護者へも向けていくことは、とても重要だと思いました。- LCSAから見える子どもの姿、その姿からどう支援を考えるのか、とても勉強になりました。

【その他】

専門職向けセミナーの開催について

- LC -R研修会の早期開催を希望しています。

当法人では、子どもの発音やことばを対象とする言語聴覚士やことばの教室の先生等の専門家を対象としたオンラインセミナーを開催しています。

エビデンスに基づいた言語療法に関する情報提供や、経験豊富な言語聴覚士の先生方の知識や技術に基づいた実践、歯科等他の専門職種を招いての講座などを発信することで、言語聴覚士をはじめとするお子さんのことばの育ちに従事されている方々の負担を軽減できれば、そしてその先にいらっしゃるお子さんの健やかな育ちに寄与できればと考えています。

