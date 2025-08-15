［ホテル業界に完全特化］『 認知＆集客できている宿泊施設の秘密を伝授！ Google検索結果で選ばれるための最新MEO対策』

写真拡大

株式会社WeBridge




申し込む :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/4017454117645/WN_YnIZBus3S8yelR787HWOPQ#/registration

無料ウェビナー


日時　2025年8月27日 13:00～14:00


会場　オンライン



【こんな方におすすめ】


・宿泊施設のマーケティング


・集客担当


・新規集客


・インバウンド対策を強化したい方


・Googleビジネスプロフィールの活用にお悩みの方



【セミナー概要】


ホテルや旅館を探すときに、多くのゲストがGoogle検索やGoogleマップを利用しています。MEO対策*を行っている宿泊施設も増えているため、検索結果上位を目指すのは容易ではありません。しかし、ゲストは検索結果上位だけで宿泊先を検討するわけではありません。



本セミナーでは、検索結果で見つけられるだけではなく、「選ばれる」ための具体的なMEO対策の方法を徹底解説します。GoogleビジネスプロフィールやGoogle ホテル広告を活用することで、宿泊施設の認知だけではなく、インバウンド集客・自社集客の効果も期待できます。



セミナー参加後アンケートにご回答いただくと特典もご用意しておりますので、ご自宅や会社から、ぜひお気軽にご参加ください！



【セミナー内容】


・第 1 部　 13：05～13：40


『 Googleマップ集客術！ 国内・海外の旅行客が利用するGoogleビジネスプロフィールの活用方法』株式会社WeBridge　WEBマーケティング事業部　加古 美郷



・第 2 部　 13：40～14：55


『Googleからの集客で差をつける！ インバウンド集客にも有効なMEO対策＆Google ホテル広告の活用法』 　


バリューコマース株式会社 　トラベルテックMS本部 　マーケティングセールス部 クライアントパートナー2チーム　鳥居 愛里



【参加方法】


下記フォームから事前登録をお願いします。


※ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。


https://us06web.zoom.us/webinar/register/4017454117645/WN_YnIZBus3S8yelR787HWOPQ#/registration



【★参加者特典★】


アンケートにご回答いただくと、「Google MEO対策の専門家」によるマンツーマンでのGoogleビジネスプロフィールの無料診断を受けることが可能です。貴社のアカウント状況や対策できる箇所、どの点を改善すれば上位表示が見込めるか、キーワードのご相談、その他のご質問やご相談などお時間が許す限りご活用いただけます。



※録画、録音、撮影、スクリーンショットやダウンロード、資料の無断転用はご遠慮いただいております。


※セミナー終了後にアンケートのご案内もさせて頂きます。



《会社概要》


会社名：株式会社WeBridge


代表者名：代表取締役 白井 俊久


所在地：〒163-0649 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階


事業内容：1. デジタルマーケティング事業


2. WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業


3. 採用コンサルティング事業


4. 広告代理業及び各種の宣伝に関する事業


5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業


電話番号：03-4500-3724


コーポレートサイトURL : 株式会社WeBridge(https://webridge.co.jp/)


MEOサービスサイトURL : MEO対策ならMEO GENIUS(https://webridge.co.jp/meo-genius/)


SEOサービスサイトURL : SEO対策ならSEO GENIUS(https://webridge.co.jp/seo-genius/)