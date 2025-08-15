ELESTYLE株式会社

ELESTYLE株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役CEO：盧迪、以下 ELESTYLE）は、2025年8月21日(木)～22日(金)に東京ビッグサイトで開催される展示会『店舗・EC DXPO（主催：ブティックス株式会社）』に出展することをお知らせいたします。

本展示会では、店舗・EC業界の売上アップや業務効率化を後押しするためのサービス等を展示しています。

ELESTYLEが提供する「OneQR（ワンキューアール）」は、全国の無人店舗や飲食店で導入が進んでいるキャッシュレス決済サービスです。本展示会では、有人・無人問わず手軽にキャッシュレス対応を実現できる運用事例や、現場での活用イメージを体験できるブース展示を実施いたします。

出展の背景

人材確保が難しくなりつつある飲食・小売業界において、無人化・省人化ニーズが急速に高まっています。一方で、省人化・無人化を実現するには高額な設備投資がハードルになることがあります。このような課題に対応するために、ELESTYLEでは無人化・省人化ニーズを安価に導入可能なソリューション「OneQR」を提供しています。より多くの方に「OneQR」を知っていただくため、店舗運営に関連する企業が多数集まる『店舗・EC DXPO』に出展することを決めました。

「OneQR」は、精算機や券売機など高価な初期導入コストなしで、ランニングコストも月額1,000円からご利用いただけるキャッシュレス決済サービスです。

最大40種類以上の決済手段を一括導入が可能で、決済ブランドごとに個別契約する手間や、管理コストを軽減します。店舗をご利用されるお客様は専用アプリのインストールなしで、座席や店舗に設置したQRコードを読み取るだけで決済が可能です。ポイントカード連携機能や売上管理、クーポン発行などの販促・運営支援機能も一体化しており、導入店舗からは「初期費用を抑えてすぐに使える」「現場での教育コストがかからない」といったお声を多数いただいております。

ブースの見どころ

さまざまな店舗での「OneQR」活用事例をご紹介します。

キャッシュレス・現金の両対応パターンや、QRコードスタンドを使用したミニマムパターン、セルフレジ(キオスク)端末を使用するパターンなど、さまざまな活用パターンをご用意しています。

キャッシュレス決済の導入を検討中の方、無人店舗や小規模店舗運営に課題をお持ちの方はぜひELESTYLEブースにお立ち寄りください。(ブース番号：3-30)

出展概要

出展小間位置 S10-36

展示会名称：第4回 店舗・EC DXPO 東京 '25 夏

会期 ：2025年8月21日（木）～22日（金）9:30～17:00

会場 ：東京ビッグサイト（西展示棟）

小間番号 ：3-30

展示会URL：https://dxpo.jp/real/fox/tokyo/store/

主催 ：ブティックス株式会社

参加費 ：無料 ※事前登録制

ELESTYLE株式会社

ELESTYLEは、QRコードやカード、後払いといった決済方法に対応しつつ、端末も統合できるマルチモバイル決済プラットフォーム「elepay」と、1つのQRコードでセルフオーダーからキャッシュレス決済まで対応できるマルチモバイル決済SaaS「OneQR」を提供しています。事業者のDX化・キャッシュレス化を全面的にサポートすることを目指しています。



【会社概要】

会社名 ：ELESTYLE株式会社

設立 ：2014年6月

代表者 ：代表取締役CEO 盧 迪

事業内容：マルチ決済プラットフォームの開発運営／ECソリューションの提供／

インバウンドソリューションの提供／海外展開のコンサルティング

所在地 ：東京都台東区秋葉原１－１秋葉原ビジネスセンター ６階

URL ：https://elestyle.jp/

＊記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。