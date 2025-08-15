大人な百合好きのための百合アンソロジーコミック『ワンナイトラブ百合アンソロジー』『浮気・NTR百合アンソロジー』2冊同時発売

株式会社竹書房

株式会社竹書房(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:宮田純孝)は、百合アンソロジーコミック『ワンナイトラブ百合アンソロジー』『浮気・NTR百合アンソロジー』を2025年8月16日（土）に2冊同時発売いたします。

『ワンナイトラブ百合アンソロジー』『浮気・NTR百合アンソロジー』書影

“ワンナイトラブ”と“浮気・NTR”というちょっとセクシーなテーマの作品を集めた、百合アンソロジーコミック。総勢12名の作家が描き出す珠玉の百合マンガや、美麗で目を惹く表紙イラストを存分にお楽しみください。

■「ワンナイトラブ百合アンソロジー」書誌情報

『ワンナイトラブ百合アンソロジー』書影タイトル：ワンナイトラブ百合アンソロジー

女性同士の“ワンナイトラブ”をテーマに豪華作家陣が色とりどりの作品を描く、ちょっと大人な百合アンソロジーコミック！

発売日：2025年8月16日（土）

判型・ページ数：B6・160ページ

定価：990円（税込）

竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10135227.html

■「ワンナイトラブ百合アンソロジー」著者

・表紙イラスト：雪子

・収録作品：

「小料理屋けまり」つづら涼

「あなたを夢に閉じ込めて」川上しをん

「黒に交われば赤になる」ヨドカワ

「偽りの指輪と本当の夜」しのぎあさ

「犬飼班長の飼い犬はミケ」いくたはな

「後悔に抱かれてろ」アジイチ

「じゃあワンナイトってことで」純玲

■「ワンナイトラブ百合アンソロジー」書店特典

メロンブックス：描き下ろしイラストカードゲーマーズ：ブロマイド

■キャンペーン

メロンブックスにて、同時発売の『浮気・NTR百合アンソロジー』との同時購入特典として、表紙絵2種を使用したアートボードがもらえるキャンペーンを実施予定！

■「浮気・NTR百合アンソロジー」書誌情報

『浮気・NTR百合アンソロジー』書影タイトル：浮気・NTR百合アンソロジー

女性同士の浮気やNTRをテーマに豪華作家陣が色とりどりの作品を描く、ちょっと大人な百合アンソロジーコミック！

発売日：2025年8月16日（土）

判型・ページ数：B6・176ページ

定価：990円（税込）

竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10135228.html

■「浮気・NTR百合アンソロジー」著者

・表紙イラスト：千種みのり

・収録作品：

「裏切りのトライアングル」しのぎあさ

「ちょっと、友だちと。」森

「赤い糸は恋の数だけ」遮二無二

「浮気日記」スズオ

「君が大好き(ハート)」パデラポッロのりお

「ねえ先生」んみ

■「浮気・NTR百合アンソロジー」書店特典

メロンブックス：描き下ろしイラストカードゲーマーズ：ブロマイド

■キャンペーン

メロンブックスにて、同時発売の『ワンナイトラブ百合アンソロジー』との同時購入特典として、表紙絵2種を使用したアートボードがもらえるキャンペーンを実施予定！

■「ワンナイトラブ百合アンソロジー」試し読み

0102030405060708

■「浮気・NTR百合アンソロジー」試し読み

01020304050607080910111213

■株式会社竹書房について

1972年設立。麻雀漫画誌「近代麻雀」や、4 コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。

https://www.takeshobo.co.jp/