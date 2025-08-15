三井住友カード「タッチ決済で対象路線を３日間乗車すると、最大20％ポイント還元キャンペーン！」を実施

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は2025年8月15日(金)より対象カード限定で「タッチ決済でお得に乗車！対象路線を３日間ご利用で最大２０％還元キャンペーン！」を開始します。

キャンペーン期間中、対象のカードを使用し、対象の鉄道事業者にて３日間"タッチ決済"でご乗車頂くと、合計利用額の最大20％のＶポイントがプレゼントされます（上限500ポイント）。

タッチ決済でご乗車頂くと、チャージ不要で改札で止まることなく、クレジットカードのポイントも貯まるため、大変便利でお得です。

このお得な機会に是非、タッチ決済での乗車を体験してみませんか。

キャンペーン概要

キャンペーン名称

タッチ決済でお得に乗車！対象路線を３日間ご利用で最大２０％還元キャンペーン！

期間

２０２５年８月１５日（金）～９月１５日（月）

キャンペーン条件

対象のカードを使用し、対象の鉄道事業者にて3日間タッチ決済でご乗車いただく。

※エントリーは不要です。

※カード現物、またはカードを登録したスマホのタッチ決済どちらも対象となります。

※スマホのタッチ決済はApple Pay、Google PayTM、Samsung Payでのお支払いとなります。

※始発～終電までの間で、改札に入場した日付をご利用日として集計します。

※2025年8月15日（金）の0:00前、2025年9月16日（火）の0:00以降に改札に入場した場合は対象となりません。

特典

キャンペーン期間中、対象の鉄道事業者で利用したタッチ決済での合計乗車金額に対して、Ｖポイントを最大20％還元！（上限500ポイント）

※20%の内訳は、通常ポイント0.5%＋当キャンペーン特典19.5%となります。

※「三井住友カード プラチナプリファード」、「Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード（クレジットモード）」、「三井住友カード デビュープラスVISA」、「三井住友カード プラチナ」、「三井住友カード プラチナ PA-TYPE」、「三井住友ビジネスプラチナカード for Owners」をご利用の方の20%の内訳は、通常ポイント1%＋当キャンペーン特典19%となります。

※対象事業者における、期間中すべての乗車金額を合算して集計します。

※特典の付与は2025年11月末頃を予定しております。

※キャンペーン対象カードを複数枚お持ちの場合、ご利用金額は対象カードごと（家族カード含む）に集計し、上限500ポイントまで付与いたします。特典は本会員へ付与いたします。

対象の事業者

対象の事業者によっては、一部の駅路線でのみタッチ決済乗車が利用可能となります。必ず各事業者のホームページなどをご確認ください。

※別ウィンドウで外部のウェブサイトへリンクします。

※対象の事業者では当該キャンペーンに関する回答はできません。

■関東

・江ノ島電鉄(https://www.enoden.co.jp/train/please/)

・京王電鉄(https://www.keio.co.jp/train/ticket/touch/credit/)

・京浜急行電鉄(https://www.keikyu.co.jp/ride/ticket/taptoride.html)

・湘南モノレール(https://www.shonan-monorail.co.jp/howtoride/touch.html)

・西武鉄道(https://www.seiburailway.jp/railway/ticket/pasmo/tap/)

・高尾登山電鉄(https://www.takaotozan.co.jp/timeprice/)

・東急電鉄(https://www.tokyu.co.jp/railway/ticket/tap-to-ride/)

・都営地下鉄(https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/fare/contactless.html)

・ゆりかもめ(https://www.yurikamome.co.jp/ticket/touch-payment.html)

・横浜市営地下鉄(https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/sub/oshirase/subway_touch.html)

・横浜高速鉄道（みなとみらい線）(https://www.mm21railway.co.jp/info/pdf/information_touch.pdf)

■東海

・伊豆箱根鉄道（駿豆線）(https://www.izuhakone.co.jp/sunzudaiyu/sunzudaiyu-info/p010379.html)

・遠州鉄道(https://www.entetsu.co.jp/tetsudou/guide/touchpayment.html)（鉄道のみ）

対象カード

キャンペーンページに記載のある三井住友カード

※対象カードの詳細は必ずキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo7224158.jsp?dk=sp_083_0016559)をご確認ください

キャンペーンページはこちら

キャンペーン詳細を必ず下記ページよりご確認ください。

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo7224158.jsp?dk=sp_083_0016559

※Apple PayはApple Inc.の商標です。

※Google PayTM は Google LLC の商標です。

※「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。