「めちゃコミックオリジナル」の漫画『社長が私を抱く理由』が売上5億円を突破！

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉 隆志)は、オリジナルコミックを制作し、「めちゃコミックオリジナル(https://original.mechacomic.jp/)」として配信しております。この度、同ブランドのレーベル「Comic miw」の大人気作品『社長が私を抱く理由』（著：鈴菜）が、配信開始から累計ダウンロード（DL）数6200万回※、さらに売上5億円を突破したことをお知らせします。

※無料DL数を含むめちゃコミックサービス内での累計DL数

本作は、不運続きのOL・杏と、秘密を抱えたカリスマ社長・八神が織りなす、“リハビリ契約”から始まる大人のラブストーリーです。仮の関係から始まるふたりが、互いのコンプレックスを癒やしながら距離を縮めていく過程は、切なさとときめきが満載。不器用で刺激的なふたりの関係に、ぜひご注目ください。

■『社長が私を抱く理由』作品情報

あらすじ：

「君とだと獣だな…我慢できなくなる」。真剣な眼差しに抗えず心が揺れてしまう――。突然会社が倒産し、元彼には「つまらない」と言われてフラれ、不幸のどん底だった杏。そんな彼女が奇跡的に大企業への転職を果たし、ひょんなことからカリスマ社長・八神と親しく会話を交わす仲に。ある日、階段から落ちそうになったところを八神に助けられた杏。そのとき彼から発せられたのは、まさかの言葉――「俺は君にだけ“反応”するらしい。疑似的に君と付き合ってみたい」。戸惑いながらも、お互いのコンプレックスを解消できるかも…?と、杏はその提案を受け入れる。この日から八神の猛攻で刺激的なリハビリラブが始まって―!?

https://mechacomic.jp/books/184778

現在52話まで配信中で、1話から22話を無料配信しています。

この機会にぜひお楽しみください。

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミックオリジナルとは？

「めちゃコミックオリジナル」は、アムタスが手がけるオリジナルブランドです。デジタル市場におけるユーザーニーズを取り入れ、自社編集部やパートナー会社と共同で制作しています。「めちゃコミックオリジナル」の作品は「めちゃコミック」をはじめとする電子コミック配信サービスやウェブ広告、TVCM、単行本、ドラマなどの様々な媒体を通じて国内外の読者に届けられ、多数のヒット作品を創出しています。

https://original.mechacomic.jp/

■Comic miwとは？

「Comic miw」は、幅広いビジネスチャンスをクリエイトし、時代に愛されるヒット作・話題作を多数世に送り出している株式会社秋水社（東京都文京区 代表取締役社長 塩崎幹晴）と、「めちゃコミック」を運営するアムタスとが共同でオリジナル作品を企画制作・販売する電子コミックレーベルです。

https://original.mechacomic.jp/comicmiw/(https://original.mechacomic.jp/comicmiw/)

