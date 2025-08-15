横浜バニラ、羽田空港で初のポップアップストアを開催！ 期間中《特製バニ丸ステッカー 羽田空港ver.》の購入者限定プレゼントも実施！

横浜バニラ株式会社『横浜バニラ』ポップアップストア（羽田空港 第１ターミナル）

横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO 高橋優斗、以下当社）は、日本の空の玄関口「羽田空港 第1ターミナル」にて、ポップアップストアを開催することを発表いたします。

また、本件の開催に合わせ、当社マスコットキャラクター『バニ丸』のイラストが描かれた《特製バニ丸ステッカー 羽田空港ver.》の購入者限定プレゼントも実施します。

先日発表のJR東京駅での出店に続き、本件も横浜を飛び出しての出店です。横浜に限らず、多くの方々に名前と味を覚えていただくことは、『横浜バニラ』ブランドの醸成において必要不可欠な過程と捉えております。全国、そして世界中の方々が行き交うこの場所で、横浜代表として出店の機会をいただけたことを大変光栄に思います。

搭乗ゲートをくぐる前に、当社自慢の「塩バニラフィナンシェ」をいかがでしょうか。今だけの限定便、旅のお供に、ぜひお手に取ってください。

販売場所：羽田空港第１ターミナル ２階マーケットプレイス「羽田セレクション」

販売期間：2025年8月19日(火)～9月12日(金)

販売方法：フリー販売

販売商品：「塩バニラフィナンシェ」３個入りミニギフトボックス、６個入りギフトボックス

販売価格：（３個入り）1,100円（６個入り）2,160円(税込)

営業時間：（8月19日～31日）9:30～19:00 （9月1日～12日）10:00～18:00

※混雑状況により、整理券をお配りしての販売となる場合がございます。

※営業時間は変更となる可能性がございます。

■《特製バニ丸ステッカー 羽田空港ver.》のプレゼント概要

期間中、当ポップアップストアにて「塩バニラフィナンシェ」６個入りギフトボックスを２箱ご購入いただくごとに、《特製バニ丸ステッカー 羽田空港ver.》を１枚プレゼントいたします。

空へと旅立つ飛行機を背景に、『バニ丸』が元気いっぱいに手を広げているデザインです。

「大空と横浜バニラは、きっとつながってるバニ」というセリフには、空の旅を通じて、横浜バニラが全国、そして世界へ広がっていくように、というバニ丸の願い（？）が込められています。

※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますので、ご了承ください。

■コメント

《特製バニ丸ステッカー 羽田空港ver.》

横浜バニラ株式会社 代表取締役社長CEO 高橋優斗 コメント

東京駅に続いて、羽田空港でもポップアップストアの開催が決定しました！

羽田空港は、世界中の人が行き交う、日本の空の玄関口。 そんな場所に出店できるのは、ギフトスイーツブランドとして本当に光栄なことです。 “横浜発、新定番ギフトスイーツ”として、全国の人に知ってもらう。 その挑戦が、いま少しずつ形になってきています。

勝手に横浜代表として「羽田空港のお土産ランキングも1位取るぞ」の覚悟で挑戦してきます！

そして今回は、羽田空港限定のバニ丸ステッカーも登場！ …なんですが、今回のバニ丸、ちょっと不思議なことを言っています。 正直、僕も「え、どういう意味？」と思いました（笑）。

でも、きっとなにかバニ丸なりの意味があるんでしょうね…。

まあ、まだ5歳なのでかわいければOKです！（笑）。

ということで、羽田空港でもバニ丸と一緒に全力で走ります！

羽田空港でも、横浜バニラ！

日本空港ビルデング株式会社 旅客ターミナル運営本部 戒能匡彦様 コメント

この度、羽田空港にて初めて横浜バニラ様のポップアップストアをオープンいただけることとなりました。このような素晴らしい機会をいただけましたこと、横浜バニラ株式会社の皆様には心より感謝申し上げます。横浜バニラ様の洗練された商品と、ものづくりに対する真摯な姿勢には、かねてより感銘を受けておりました。

また今回羽田空港限定ステッカーの作成もいただき、こだわりのつまったデザインはきっと多くのお客様に喜んでいただけると確信しております。

羽田空港という日本の空の玄関口から、横浜バニラ様の魅力が全国、そして世界へ広がっていくことを願っております。

■横浜バニラ「塩バニラフィナンシェ」の商品詳細

12時間で販売されたフィナンシェの最多個数 世界No.1

・6個入りギフトボックス、個包装 2,160円(税込)

・3個入りミニギフトボックス、個包装 1,100円(税込)

横浜バニラ 塩バニラフィナンシェ

『横浜バニラ』ブランドの第一弾となる本商品は、横浜で生まれ育った当社CEO高橋が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツです。

高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発を進めてまいりました。

国産小麦を使用した小麦粉を100%使用。中はしっとり、外はカリッと焼き上げた、こだわりのバニラフィナンシェです。最新鋭のトンネルオーブンを細かく設定調整し、高温かつ短時間で焼き上げることによって、水分・バニラ・美味しさを、しっかり閉じこめました。そして、最後にひとつずつ丁寧に岩塩をふりかけたら、横浜バニラが誇る「塩バニラフィナンシェ」の完成です。

本商品は、2025年2月にギネス世界記録(TM)に認定されております。『横浜バニラ』ブランドおよび当社を代表するフラッグシップ商品として、横浜発ギフトスイーツの新たな定番を目指してまいります。

3個入りミニギフトボックス6個入りギフトボックス個包装ショッパー(M)《本商品の特徴》天然ブルボンバニラエキスが醸し出す、圧倒的なバニラの香り。

さや一本一本に生産者記号が刻印され、徹底した品質管理のもと生産されたブルボンバニラビーンズ。その香りを余すところなく引き出すため、コニャックの伝統的蒸留技術で丁寧に濃縮・抽出した「天然ブルボンバニラエキス」を贅沢に使用し焼き上げました。フランス王朝時代から受け継がれる本物のブルボンバニラの、濃厚かつ力強いバニラの香りをお楽しみください。

バニラエキス：圧倒的なバニラの香りアンデス山脈のピンク岩塩が添える、凛としたやわらかな塩味。

はるか昔、海底のアンデス山脈が押し上げられ、深海水が長い歳月をかけゆっくりと結晶化した「アンデス山脈のピンク岩塩」。繊細で優しい塩味が特徴のこの美しい岩塩を細かく砕き、綺麗に焼き上げたバニラフィナンシェの上からそっとふりかけました。甘く芳醇なバニラと凜とした塩味が織りなす、唯一無二のハーモニーです。

ピンク岩塩：やわらかな塩味直火焦がしバターが包み込む、濃厚でリッチなコク。

横浜市に本社があるタカナシ乳業の、直火で仕上げた香ばしい「タカナシ直火焦がしバター」をたっぷりと使用することで、塩バニラフィナンシェならではの香りや塩味を絶妙に引き立てながら、濃厚でリッチなコクを生み出しています。

直火焦がしバター：濃厚でリッチなコク塩バニラフィナンシェ ブランドムービー（ナレーション：高橋優斗）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fT4EBEdqH8A ]

※写真・イラストはイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※より多くのお客様にお求めいただけるよう、お一人様あたりの購入点数を制限させていただく場合がございます。

※品数に限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※購入により横浜バニラ会員ポイントが付与されます。会計時に横浜バニラ公式LINEの会員カードをご提示ください。

※都合により、販売方法が一部変更、または中止になる場合がございます。

■横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』とは

横浜バニラ キービジュアル

【ブランドストーリー】～横浜の潮風～ 永久不滅の夢バニラ

横浜で生まれ育った高橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドです。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発しています。

横浜バニラ株式会社 代表取締役社長CEO 高橋優斗高橋優斗 プロフィール

1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、TV・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社（現 横浜バニラ株式会社）を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開中。

横浜バニラ 商品ブランドおよび会社ロゴ横浜バニラ株式会社

英名：Yokohama Vanilla Inc.

（旧社名：YX factory株式会社）

本社所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役社長CEO 高橋優斗

設立日：2024年10月1日（11月15日創業）

横浜バニラ 高橋優斗 公式SNS一覧 :https://lit.link/yxfactory本件に関するお問い合わせ

横浜バニラ株式会社

公式サイト お問い合わせフォーム：https://yokohamavanilla.com